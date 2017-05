Aproape 90 de proprietari, somati sa-si strângă gunoaiele și să-și renoveze imobilele

– in caz contrar ei risca majorarea de cinci ori a impozitelor

Agentii locali din cadrul Compartimentului Protectia Mediului ai Poliției locale Bacău au demarat, incepand cu a doua jumatate a lunii martie, operatiunea de identificare a cladirilor si terenurilor neingrijite de pe raza municipiului Bacau, conform HCL nr.368/2016.

In prima faza a activitatilor desfasurate, agentii locali identifica imobilul aflat intr-o stare de degradare evidenta sau terenul insalubru, urmatorul pas fiind identificarea si somarea proprietarului ca, in termenul fixat, acesta sa remedieze situatia.

In cazul in care, proprietarul terenului sau cladirii nu a efectuat lucrarile de intretinere necesare, va fi incheiata o nota de constatare cu propunere de majorare a impozitului, in care va fi consemnata mentinerea terenului sau a imobilului, dupa caz, in categoria celor considerate ca fiind neingrijite.

Pana in acest moment, agentii locali din cadrul Compartimentului Protectia Mediului au emis un numar de 87 somatii si note de constatare, activitatea fiind in continua in desfasurare.