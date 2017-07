– ofiţerii de stare civilă au întocmit anul acesta 579 de certificate de căsătorie – printre acestea se numără şi transcrieri ale documentelor de căsătorie oficiate în străinătate De la începutul anului şi până în prezent, 579 de cupluri au spus “DA” în faţa ofiţerului de stare civilă. Fie că au făcut-o în România, Italia, India, Camerun sau prin alte colţuri ale lumii, toate cele 579 de cupluri au trecut pe la Serviciul de Stare Civilă din subordinea Primăriei Bacău şi au primit certificatul de căsătorie mult dorit. Experienţa anilor trecuţi ne-a arătat că numărul căsătoriilor va creşte în perioada verii, iar ofiţerii de stare civilă sunt pregătiţi să facă faţă solicitărilor. “Lunile iulie şi august rămân cele mai solicitante din an. În luna iulie, până în prezent, am avut 152 de căsătorii, însă, numărul lor va mai creşte cu încă 50. Sâmbătă avem programate deja 40 de căsătorii, iar duminică vom oficia 10 căsătorii. Solicitări pentru avem şi în cursul săptămânii, însă, de regulă, aceste cupluri doresc discreţie”, declară Ana Agăleanu, şef birou Starea Civilă Bacău. Cei interesaţi trebuie să ştie că la depunerea dosarului pentru căsătorie au nevoie de cărţile de identitate, certificatele de naştere, cerfificatele medicale prenupţiale eliberate de medicul de familie şi dacă este cazul, acte doveditoare ale căsătoriei anterioare. Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi. Sâmbăta şi duminica, Starea Civilă percepe o taxă de 100 de lei pentru oficierea căsătoriei. Cine vrea ca ofiţerul de stare civilă să se deplaseze la biserică pentru a oficia acolo căsătoria, plăteşte o taxă de 500 lei. Cu cât cresc pretenţiile tinerilor însurăţei, se modifică şi tariful. Astfel, cei care solicită prezenţa ofiţerului de stare civilă în alt loc decât cele menţionate deja, trebuie să achite o taxă de 1.000 de lei. Până acum, vârsta nu a fost un impediment pentru cei care s-au prezentat în faţa ofiţerului de stare civilă. Prin urmare, pe la Starea Civilă au trecut cupluri de 20 – 21 de ani, 40 – 50 de ani, dar şi perechi trecute bine de prima tinereţe, care, la îndemnul copiilor şi-au oficiat relaţia. 0 SHARES Share Tweet

