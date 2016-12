Sanatate Aproape 400 de copii au ajuns la spital în perioada sărbătorilor de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De vineri, 23 decembrie, şi până ieri dimineaţă, la ora 7.00, pe la camera de gardă a Secţiei de Pediatrie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, au trecut câteva sute de copii, medicii de aici fiind luaţi cu asalt de numărul mare de pacienţi care au avut nevoie de ei. Aceştia prezentau febră mare, tuse şi chiar afecţiuni digestive, iar pentru cazurile mai severe s-a luat decizia internării în spital pentru a se administra tratament sub supraveghere. „În aceste zile au fost 397 de prezentări la Compartimentul de Primiri Urgenţe – Copii şi 50 de internări numai la Pediatrie. Principalele cauze de prezentare au fost: febră mare 39 – 40 grade C şi tuse chinuitoare, au fost şi multe laringite cu răguşeală şi tuse lătrătoare, dar şi copii cu afecţiuni digestive, însă nu datorate mâncării. Probabil etiologia este virală, cu manifestări atât respiratorii cât şi digestive. Pacienţii au fost de toate vârstele, de la câteva luni până la 18 ani”, a declarat dr. Aurelia Ţaga, director medical la SJU Bacău. Ieri dimineaţă, ambele sectoare din Secţia de Pediatrie erau ocupate la capacitate maximă, fiind internaţi în total 85 de copii. La Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) Adulţi, în cele patru zile, au avut nevoie de îngrijiri medicale 633 de persoane, dintre care 17 au fost victime ale unor agresiuni, dar pentru care nu s-a impus internarea în spital. În prima zi de Crăciun, o tânără de 36 de ani, din Bacău, a fost adusă la UPU după ce ar fi încercat să se sinucidă pe fondul unei depresii, ea fiind internată în Secţia de Medicină Internă pentru tratament şi cel mai probabil va primi şi consiliere pentru a putea trece peste această stare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.