Agenţii de la Serviciul Rutier Bacău au intensificat, săptămâna trecută, controalele în trafic, în tot judeţul, atât în mediul urban, cât şi în rural, şi au urmărit depistarea şi sancţionarea abaterilor frecvent generatoare de accidente rutiere. Au stat, aşadar, cu ochii pe cei care nu acordă prioritate de trecere, care nu respectă limita de viteză, dar şi pe pietonii care traversează neregulamentar şi pe biciclişti, numărul abaterilor fiind destul de mare. „Polițiștii au constatat 1.178 de abateri la regimul rutier şi au aplicat 340 sancţiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 95 de sancţiuni contravenţionale pentru pietoni şi 61 pentru biciclişti", spune insp. Măriuca Amariei, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Totodată, agenţii au reţinut şi 69 de permise de conducere şi au retras 7 certificate de înmatriculare.

