APOLLONS – de la „democratizarea imobiliarelor” la scalarea unei afaceri de succes

Liderul pieței imobiliare băcăuane, care a sărbătorit ieri, 7 septembrie, 16 ani de la înființare, își continuă expansiunea la nivel național și va deveni, din această toamnă, prin rebrenduirea mărcii, APOLLONS – o comunitate de profesioniști cu o cultură organizațională aliniată la standardele europene ale pieței imobiliare. În aceste zile, Apollons a reluat cu asalt extinderea rețelei naționale și locale de parteneri, prin punerea în aplicare a conceptului propriu de „Franciză Imobiliară Personală”. Grupul de firme Apollons, membru al unor asociații profesionale care respectă Codurile de Practică la cel mai înalt nivel de etică, se ocupă de vânzări, cumpărări și închirieri de proprietăți imobiliare, dar și de administrarea sau de evaluarea imobilelor (cu autorizare ANEVAR), compania având sedii în Bacău, București și Ploiești și parteneri în Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Focșani, Baia Mare și Timișoara. Despre evoluția și perspectivele grupului am stat de vorbă cu fondatorul acestuia, Florin Popovici. -Care este, domnule Florin Popovici, semnificația literei „s” care va apărea în numele Apollon? F.P -Lumea este în permanentă schimbare iar noi suntem flexibili si ne adaptăm. Chiar acum, când sărbătorim 16 ani de activitate Apollon, rebranduim toate componentele grupului nostru, care se va numi APOLLONS. Litera „s” de la finalul numelui, în limba engleză semnifică pluralul și este adăugată tot în ideea de multiplicare a business-ului, concept la care lucrăm din 2014 și prin care ne deschidem și mai mult spre comunitate. Se spune că cine nu-și cunoaște trecutul nu are viitor și, în acest sens, ne monitorizăm în permanență activitatea pentru a ști care sunt momentele cheie în evoluția afacerii, pentru a aplica, în punctul de inflexiune pe curba acestei evoluții, măsurile necesare să scalăm afacerea, să o multiplicăm prin cooptarea de noi Afiliați sau Parteneri. -Așadar, cum arată Grupul Apollons acum, în 2017? F.P -Dacă anul trecut vorbeam de misiunea noastră de a „democratiza imobiliarele”, adică educația imobiliară să fie accesibilă oricui este interesat pentru a putea furniza servicii de calitate, prin crearea de evenimente, cursuri, conferințe, iată că în acest an ne completăm misiunea cu încă un scop, acela de a forma o comunitate imobiliară cu aceleași valori, credințe, comportamente. Am trecut de perioada de pubertate în care te descoperi pe tine însuți și ne aflăm în plin adolescentism când simțim că avem aripi și putem zbura… Ne îndreptăm spre maturitate cu pași repezi. Suntem la nivelul de a scala afacerea. Știm la ce ar trebui să ne așteptăm chiar dacă piața este imprevizibilă. -Un nou concept de lucru promovați și dumneavoastră chiar acum. L-ați numit „Franciză imobiliară personală”. Ce este? F.P -Franciza Personală nu este o rețea de afaceri prin franciză, nu cumperi franciza ca în ofertele altor companii mari cum ar fi Mc Donald’s, de exemplu, sau Remax în breasla noastră și plătești redevențe lunare. Este o rețea de persoane afiliate Apollons. Acești parteneri, care sunt cunoscuți pe piața locală dar care nu sunt mulțumiți de veniturile pe care le au sau vor să-și crească afacerea, își păstrează denumirea firmei proprii, dar vor adăuga greutate și credibilitate numelui lor prin utilizarea unei embleme certificate „Afiliat Apollons” sau „Partener Apollons”. Această titulatură le va conferi atât dreptul de a utiliza marca, sigla și brandul Apollons, cât și dreptul de a beneficia de resursele și beneficiile pachetului de servicii inclus. -În imobiliare se simte o conștientizare a modului de lucru? Nu și-a pus amprenta pe aceasta modul în care am trăit în ultimii 27 de ani, adică într-o democrație rău înțeleasă? F.P -Se simte. Mai ales la nivel național. Tinerii care vin în acest domeniu trebuie educați într-un nou spirit. Ei trebuie să gândească așa cum gândesc cei care au fost la muncă în străinătate și au văzut alt mod de a gândi realitatea, de unde se întorc cu o mentalitate nouă acasă. Ar trebui să învățăm din ceea ce fac la noi multinaționalele, pe care de obicei nu le vedem cu ochi buni. Dar acestea sunt foarte bine organizate, beneficiază de educație, au un set de proceduri pe care le respectă și aceasta este rețeta succesului, iar eventualele breșe dacă apar nici nu se simt, sistemul funcționează în continuare. La noi lucrurile încă sunt la început, chiar după 27 de ani noi suntem încă pioneri în aplicarea unor astfel de metode, în acest gen de mentalitate. Important e să comunicăm între noi, să împărtășim astfel de concepte, pentru a le cunoaște și ceilalți, să ne educăm. În România, de exemplu, dacă ar activa cam 100.000 de agenți imobiliari, conform principiului lui Ghandi, ar fi necesar ca doar 300 de agenți să gândească la fel, să lucreze la fel și atunci toți ceilalți ne-am da după ei. Când se schimbă mentalitatea se schimbă și lucrurile, începând de la bază. Dacă-ți schimbi mentalitatea îți schimbi valorile, apoi îți schimbi comportamentul, urci încă o treaptă, intri într-un alt mediu… -Practic și în acest domeniu e nevoie de școală, iar în Bacău, în imobiliare, bazele unei astfel de școli au fost puse chiar de Compania Apollons. F.P -Am făcut o școală propriu-zisă, un ONG, Asociația „Centrul de Evaluare, Consultanță și Afaceri”, denumită generic „Academia Apollon” care face parte din grupul de firme Apollons. La ultima întâlnire cu cei dornici să învețe, în primăvară, am avut sala plină. Noi trebuie să ne creăm mediul în care vrem să ne mișcăm. E adevărat că unii dintre participanți nu respectă cele învățate. Dar asta nu înseamnă că e imposibil să formezi o comunitate cu aceeași mentalitate. Evident, ai nevoie de oameni, de caractere, de educație. -Sunt regiuni geografice în care mentalitatea, conștiința profesională din imobiliare se simt mai bine? F.P -Ardealul, de exemplu, este mult înaintea zonei Moldova. Ca dovadă, modul de lucru cu reprezentare exclusivă a clientului vânzător sau cumpărător se practică mult mai bine în Baia Mare, Arad, Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia, Timișoara și chiar și în București. Îmbucurător este și pentru compania noastră că a crescut cam cu 33% numărul de reprezentări exclusive în acest an față de anul trecut. La noi în Bacău sunt agenți cărora le e teamă sau jenă, din păcate, să spună că sunt agenți imobiliari sau lucrează la o agenție imobiliară sau că lucrează pe contracte, că valoarea comisionului este de nu știu cât… și preferă să fie totul într-o ceață densă. -Dacă domeniul ar fi reglementat legal, alta ar fi situația. F.P -Și portalurile imobiliare, pe net, ar arăta altfel. Nu ar exista aceeași ofertă la șase agenții cu cinci prețuri diferite și cu șapte descrieri care mai de care… La noi nici lumea nu e educată în acest sens. Nu-și dă seama ce înseamnă să lucrezi doar cu un agent care să te reprezinte și pe care să-l poți trage la răspundere dacă nu-și face treaba cum se cuvine. De aceea, eu aș vrea să-i invit pe proprietarii de imobile la un eveniment dedicat special lor, pentru ca ei să știe ce înseamnă să vinzi o proprietate, ce bani se cheltuie, ce eforturi se fac, cât costă promovarea sau cum se face o analiză de piață pentru a estima valoarea proprietății, cât timp se alocă pentru asta. -Perspectiva Apollons este bună? F.P -După perioada de criză economică, din 2014 am simțit un trend ascendent al cererii și ofertei pe piața imobiliară. A crescut numărul de tranzacții, a crescut volumul de vânzări. Se vede că sunt bani în piață. Sigur și programul Prima Casă are aici un rol major. Și pentru că industria imobiliară este motorul întregii economii, noi suntem optimiști și credem că cei care activează în domeniu vor avea doar de câștigat. Viziunea Apollons este ca în 2026 să avem 50 de birouri afiliate sau partenere în toată țara, iar în rețeaua noastră să activeze 250 de brokeri asociați. Așa putem vorbi, ca și acum de altfel, de APOLLONS. Creăm o comunitate, „Comunitatea APOLLONS”. O comunitate care are la bază formarea profesională si dezvoltarea personală, care are același mod de lucru cu clienții, prin reprezentare exclusivă, toate acestea ducând într-un final atât la recâștigarea respectului față de Agentul Imobiliar cât și, bineînțeles, la atingerea unui număr cât mai mare de clienți fericiți. 1 of 9 Compania APOLLONS în 16 ani 2001 – înființarea Agenției imobiliare APOLLON, cu sediul central în BACĂU;

2002 – în premieră, Apollon creează un nou departament în cadrul agenției: Evaluare Proprietăți Imobiliare – Florin Popovici fiind membru ANEVAR;

2003 – Apollon devine membru fondator al Asociației UNAI – Uniunea Națională a Agențiilor Imobiliare, Filiala Bacău, Florin POPOVICI fiind ales președintele Asociației;

2005 – deschidere punct de lucru APOLLON în Ploiești ; Florin Popovici este ales prim-vicepreședinte al Consiliului Superior UNAI România;

2007 – înființarea ONG-ului „Centrul de Evaluare, Consultanță și Afaceri”- denumit generic Academia Apollon, unica asociație din țară care organizează Cursuri de Calificare în profesia de Agent Imobiliar, de pe băncile Academiei absolvind până în prezent 252 de agenți imobiliari;

2008 – deschidere punct de lucru APOLLON București ;

2009 – înregistrarea brandului APOLLON la OSIM, nr. 104026 / 08.05.2009;

2011 – deschidere punct de lucru la Cluj -Napoca ;

2012 – reorganizarea și dezvoltarea activității companiei prin crearea de noi departamente de lucru: Departamentul Juridic, Creditare, Departamentul Coordonator-Tranzacții și Call-Center; Departament de vânzări pe nișe și pe zone

2014 – lansarea Francizei Imobiliare Personale Apollon la nivel național;

2015 – lansarea unui nou eveniment educațional și de dezvoltare personală, „Serile de Imobiliare Apollon” – sub marca Education&You – eveniment ajuns la ediția a-XV-a, care a avut loc în Bacău, București și Ploiești;

2016 – Apollon a scos pe piață, cu ocazia aniversării a 15 ani de la înființare, prima ediție a revistei-magazin de imobiliare „AREA”;

– Premiul pentru „Investiție continuă în Profesionalism” a fost câștigat de Academia APOLLON, la prima ediție a evenimentului organizat de Clubul Profesioniștilor în Imobiliare – CPI Ediția Națională. Ca organizație nonguvernamentală, parte a grupului Apollon, Academia Apollon a devenit cunoscută cel mai bine pentru rolul pe care l-a jucat ca pionier în educația Agentului Imobiliar.

2017 – în luna martie Apollon a fost nominalizată din nou pentru Premiul „Investiție continuă în Profesionalism”, alături de alte 5 companii din țară, premiul cel mare fiind câștigat de REMAX;

– Rebranduirea mărcii Apollon în APOLLONS;

– Mutarea noului sediu din București, în Piața Romană.

