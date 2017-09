Carburanţii s-au scumpit, după creşterea accizei. O nouă scumpire, de la 1 octombrie. Inevitabilul s-a produs, carburanţii auto scumpindu-se în benzinării chiar din data de 15 septembrie, când, vă amintim, Guvernul anunţate creşterea, în două tranşe, a accizei pe carburanţi. Prin urmare, în benzinăriile OMV Petrom, liderul pieţei de distribuţie a carburanţilor, încă din prima zi de weekend, benzina şi motorina erau cu nouă bani pe litru mai scumpe ca în ziua precedentă. Astfel, fără a lua în calcul obişnuita ieftinire cu cinci bani din fiecare weekend, litrul de benzină de 95 costa 4,79 de lei, iar unul de motorină obişnuită, 4,70. Specialiştii spun că firma a transferat în preţ doar jumătate din creşterea taxelor. Să nu uităm, însă, că până la creşterea accizei, în 15 septembrie, OMV Petrom scumpise deja de trei ori produsele la pompă, şi asta în mai puţin de o săptămână. Potrivit unei decizii a Guvernului, acciza la carburanţi creşte în două rânduri, la 15 septembrie şi la 1 octombrie. În prima etapă, preţurile carburanţilor ar fi trebuit să crească cu 19 bani pe litru (acciza marită şi TVA aferentă).

Interesant este că, în comparaţie cu prima zi a lunii ianuarie (când guvernanţii au decis reducerea TVA de la 20 la 19 la sută, și eliminarea suprataxei de 7 eurocenți pe litru), preţurile la pompă sunt cam aceleaşi. Atunci, un litru de benzină Standard ’95 costa 4,78 de lei, iar unul de motorină, 4,75 lei. Deşi, la acea vreme, guvernanţii se aşteptau ca preţurile carburanţilor să scadă. Greul, însă, de acum începe, fiind de aşteptat ca nici restul firmelor din ţară să nu stea cu mâinile în sân. Prin urmare, este foarte posibil ca populaţia să resimtă scumpiri imediate, în special, la alimente, patronii nefiind dispuşi, cel mai probabil, să suporte din buzunarele proprii scumpirile repetate ale carburanţilor.

