APM Bacău a respins contestaţia depusă împotriva deciziei din data de 08.08.2017, prin care a stabilit că Planul de Mobilitate Urbană Bacău (PMUD) și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Bacău (SIDU) nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi adoptate fără aviz de mediu. În urma contestaţiei depuse şi a reanalizării Planului de Mobilitate Urbană Bacău (PMUD) și a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Bacău (SIDU), a consulării membrilor Comitetului special constituit, decide menținerea Deciziei etapei de încadrare pentru ca cele două documente programatice să fie adoptate fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu.

