Aplicarea legii sau exces de zel? Magazinele din Centru sunt inchise de o definitie

– cât de multi oameni trebuie sa se afle intr-un magazin pentru ca acesta sa fie considerat aglomerat? – un act normativ care defineste „aglomeratia de persoane” nu este recunoscut de juristii Primariei deoarece se refera la incendii si nu la cutremure

Dupa cum a scris deja Desteptarea, o mare parte a magazinelor situate la parterul blocurilor din zona centrala a Bacaului ar urma sa fie inchise din cauza unei legi care nu mai permite functionarea unitatilor comerciale la parterul blocurilor incadrate in clasa intâi de risc seismic.

Consiliul Local Bacau a incercat sa previna aceasta problema, prin adoptarea unei hotarâri care permitea functionarea in continuare a unitatilor comerciale daca administratorii acestora se angajau sa nu permita accesul a mai mult de 50 de persoane odata in magazine.

Prefectul de Bacau a atacat hotarârea in contencios, lucru care a suspendat aplicarea hotarârii de Consiliu si a provocat prima inchidere a unui magazin.

O lege si un ordin

Claudiu Cochior, administratorul unei firme care detine mai multe spatii coemrciale in zona centrala a orasului sustine, insa, ca legea a fost interpretata gresit de juristii Primariei. „Hotarârea de consiliu este, de fapt, o suprareglementare si nu conteaza ca a fost atacata in contencios deoarece legea da dreptul magazinelor sa functioneze”, spune Cochior.

In esenta interpretarea sa se bazeaza pe faptul ca Legea 282/2015 spune ca se interzice activitatea in spatiile aflate in blocurile cu bulina, spatii care implica aglomerari de persoane. Ce inseamna, insa, „aglomerarea de persoane”? Legea nu spune dar un alt act normativ, ordinul 27/N/1999 defineste incaperile cu aglomerari de persoane acelea in care se pot afla simultan cel putin 50 de oameni, fiecaruia revenindu-i o arie de pardoseala mai mica de 4mp.

Primaria, insa, prin Departamentul Juridic, sustine ca aceasta definitie nu se aplica Legii 282 deoarece legea ar fi trebuit sa vina cu propria definitie. Chiar daca insusi Consiliul Local a citat ordinul respectiv in preambulul hotarârii care permitea functionarea magazinelor, acum juristii spun ca citarea este incorecta.

„Din punctul nostru de vedere, atacarea in contencios a hotarârii de consiliu nu suspenda cadrul legal de emitere a autorizatiilor”, considera Cochior. El spune ca trebuie gasita rapid o solutie: „Exista o problema sociala pentru ca sunt multi angajati care vor ramâne fara loc de munca si e si o problema economica pentru ca daca inchide magazinele, tot trebuie platite impozitele pe cladire. Ca sa nu mai spun de imaginea care se va crea cu intreg Centrul inchis”.

In orice caz, mai multi proprietari de spatii s-au constituit parte in procesul dintre Consiliul Local si Institutia Prefectului formulând cerere de interventie in favoarea municipalitatii.

Prefectura Bacau a refuzat sa furnizeze motivele pentru care a atacat in contencios hotarârea Consiliului Local. Intr-o adresa catre ONG-ul „România curata”, Institutia Prefectului spune ca nu este obligata sa faca public acest lucru deoarece expunerea motivelor „ar aduce atingere asigurarii unui proces echitabil”.

Aglomeratia de la cutremur nu e aceeasi cu aglomeratia de la incendiu

„Prin hotarârea de Consiliu Local, consilierii si conducerea Primariei de la acel moment au stabilit in concret conditiile pentru eliberarea autorizatiei de constructie, in sensul definirii aglomerarii de persoane. Pentru ca hotarârea a fost atacata, potrivit legii, aceasta se suspenda de drept.

Declaratiile pe proprie raspundere date de proprietari, la fel ca si autorizatiile de functionare se suspenda de drept. Legea 282 interzice expres activitatea comerciala in aceste blocuri cu risc seismic, iar eliberarea oricarui act care contravine legii reprezinta contraventie”, a declarat Ciprian Fantaza, sef Departament Juridic Primaria Bacau.

Acesta a precizat si ca in motivarea hotarârii 45 care este acum atacata de Prefectura Bacau, se invoca si un normativ, Ordinul 27 al Ministerului Lucrarilor Publice, din 1999. Acesta nu face referire la cladirile cu risc seismic, ci reprezinta un normativ de siguranta la foc a constructiilor, care oricum nu ar fi fost aplicabil in cazul de fata, a mai invocat el. (A.G.)

Proprietarii din blocurile cu bulina asteapta inceperea consolidarii blocurilor

Consolidarea blocurilor nr. 4, 7 si 9 de pe strada Marasesti se lasa asteptata. Primaria Bacau spune ca sunt bani la buget pentru consolidarea imobilelor cu risc seismic ridicat si le-a cerut proprietarilor din blocurile cu bulina sa-si dea acordul pentru inceperea lucrarilor. Alaturi de acest acord care trebuia legalizat la notariat, proprietarii trebuiau sa mai depuna la Asociatia de proprietari nr. 13 si copii dupa cartea de identitate, respectiv, dupa proiectul casei (cadastru). Desi aceste demersuri au inceput din vara, sunt destui proprietari care nu s-au achitat de obligatii. Printre acestia se numara cei foarte in vârsta, cei cu probleme medicale severe sau cârcotasii.

„M-am mutat in blocul acesta din anii 59′ – 60′, de când s-au dat in folosinta. Nu am avut niciodata stricaciuni in apartament, la niciun cutremur. Cele mai afectate zone sunt casa scarii, unde crapaturile sunt vizibile si subsolul. Eu sunt de acord cu aceasta consolidare, pentru ca de 56 de ani acest bloc nu a fost reparat deloc”, declara Aneta Moraru, proprietar.

Unul dintre oamenii care a avut initiativa sa-si mobilizeze vecinii pentru a depune mai repede documentatia necesara inceperii lucrarilor este Raisa Danilescu.

„Am fost din usa in usa si i-am rugat pe vecini sa depuna la asociatie documentele cerute de primarie. M-am intâlnit cu primarul Cosmin Necula la ziua persoanelor vârstnice si i-am reamintit de problema consolidarii. M-a asigurat ca exista fondurile necesare, iar singurii care tin lucrarile in loc sunt proprietarii care nu si-au dat acordul pentru consolidare. In ceea ce ma priveste, eu sunt dispusa chiar sa ma mut pe timpul executarii lucrarilor de consolidare, insa, nu se impune acest lucru. Reparatii trebuie facute urgent la parter, la brâul blocului si pe casa scarii”, declara Raisa Danilescu, proprietar.

In fiecare bloc mai sunt 2 – 3 proprietari care nu au depus documentatia la asociatia de proprietari. Acestia fie sunt plecati in strainatate, fie sunt bolnavi/neputinciosi, fie invoca lipsa banilor ca sa scoata de la cadastru proiectul locuintei.

„Sunt de acord cu lucrarile de consolidare. Chiar se impun! Sunt blocuri in Bacau, pe strada Pacii care nu erau atât de afectate ca al nostru si au fost facute de la A la Z. Nu am depus inca documentatia ceruta pentru ca este costisitor sa scot de la cadastru proiectul casei”, declara Adriana Bujor, proprietar. (R.I.)

„La Bucuresti, Centrul vechi nu este inchis. La Brasov, la Sibiu, unde sunt aceleasi probleme cu blocurile, magazinele nu au fost inchise. De ce ar trebui inchise magazinele din Bacau?”

Claudiu Cochior, administrator spatii comerciale