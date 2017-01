Multimedia ”Apele Române” intervin pentru degajarea albiei râului Trotuș de Comunicat de presa -

În urma situației create în zona satului Goioasa, comuna Agăș, unde un blocaj de ghețuri a dus la devierea cursului râului Trotuș, punând în pericol gospodăriile localnicilor, Administrația Bazinală de Apă Siret și Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău au luat decizia intervenției în sprijinul cetățenilor cu forțe și utilaje. Astfel, în cursul zilei de astăzi, o echipă de șase muncitori, coordonati de directorul tehnic al ABA Siret, intervin cu utilaje pentru rezolvarea situației. În primă fază s-a intervenit cu ajutorul excavatorului pentru drenarea zonei cu băltiri și dirijarea apei înapoi către albia râului. Mai exact, la confluența pârâului Ailincăi cu râul Trotuș au fost sparte și îndepărtate formațiunile de gheață. De asemenea, s-a executat un canal de circa 50 metri lungime pentru drenarea apelor infiltrate, în vederea scăderii nivelului apei din beciuri. Ulterior, cu ajutorul unui excavator și al unui buldozer, se execută lucrări de reprofilare a albiei și de deblocare a ghețurilor, pentru a se asigura secțiunea de scurgere a apei și a se preveni inundarea zonei locuite. 1 of 5 Ca urmare a temperaturilor scăzute din ultima perioadă, pe majoritatea cursurilor de apă din judeţul Bacău s-au format poduri de gheaţă sau gheață la mal. În vederea prevenirii unor accidente, recomandăm populaţiei să evite traversarea pe poduri de gheaţă a cursurilor de apă sau a lacurilor de acumulare, dar şi practicarea sporturilor pe apa îngheţată şi a pescuitului la copcă.