Apel la unitate și consens politic în slujba băcăuanilor

Primarul Cosmin Necula creionează obiectivele pe 2017 ale municipalității băcăuane, lansând un apel la unitate către aleșii ce-i reprezintă pe băcăuani în Consiliul Local, precum și în Parlament. Edilul afirmă că interesele comunității băcăuane nu au culoare politică și că dincolo de apartenența politică sau carnetul de partid, politicienii rămân în memoria colectivă prin realizările pe care le lasă în urma trecerii lor prin funcții.

Reporter: Odată cu finalul lui 2016 se încheie, practic, o primă jumătate de an de la preluarea mandatului de primar. Cum calificați/apreciați aceste prime 6 luni la conducerea Municipiului Bacău?

Aș spune că putem vorbi despre o perioadă de acomodare cu rigorile unei administrații locale dominată de probleme, fricțiuni interne, nerealizări, situații juridice delicate etc.

O eventuală analiză nu poate trece cu vederea aceste aspecte pe care le apreciez ca determinante în ceea ce privește mersul administrației locale. Să nu uităm circumstanțele preluării Primăriei de către administrația pe care o conduc.

Pe termen scurt, imediat după instalarea în Primărie, la sfârșitul lui iunie, am avut ca obiectiv stoparea sifonării bugetului local prin diverse metode păguboase brevetate de fosta administrație. Am analizat cu atenție îndeosebi finanțările oferite la Legea 350, practic am luat urma banilor și acolo unde s-a impus am pus punct alocărilor netransparente, ilegale. Nu ne-am oprit la acest capitol: astăzi, în Municipiul Bacău nu mai vedeți că plouă cu pavele și borduri, montate de dragul comisioanelor, nu se mai fac balastări peste balastări pentru firmele clienților de partid.

Am găsit, la preluarea Primăriei, un „haos” instituționalizat în privința serviciilor comunitare. Câinii mișunau pe străzi, iluminatul public este deficitar în numeroase zone din oraș; am întâmpinat probleme în furnizarea de căldură, în alimentarea cu apă a orașului etc. Am investit sume importante în adăpostul de câini de la ieșirea din Bacău, iar rata de ridicare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public a crescut semnificativ. Vrem să asigurăm condiții civilizate în adăpost și să dăm o soluție rezonabilă, umană, acestei probleme a câinilor comunitari.

Ritmul de ridicare a acestora de pe străzi va crește fără îndoială. Pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale am înființat Societatea de Servicii Publice Municipale SA, o companie deținută de Municipiul Bacău și care va gestiona domenii importante, în mod transparent. Societatea va opera cu standarde de cost, iar bugetul va fi aprobat de Consiliul Local care va dicta practic mersul acestei societăți publice. Ne propunem ca, în timp, societatea să se ocupe de servicii precum iluminatul public, lucrări de intervenție/reparații la infrastructura rutieră, administrarea și dezvoltarea spațiilor verzi și a parcurilor.

În concluzie, apreciez că în primele 6 luni de guvernare locală am stabilizat și echilibrat bugetul Municipiului Bacău, am oprit drenarea banului public prin tot felul de înțelegeri cu firme dubioase și am trasat liniile generale pentru lansarea unor investiții în 2017, investiții pe care le apreciez drept importante în perspectiva dezvoltării orașului.

Reporter: Care sunt prioritățile administrației Necula pentru 2017? Ce proiecte aveți în plan pentru anul viitor?

Privim la 2017 ca la un an crucial din punctul de vedere al relansării investițiilor și acest obiectiv comportă, din punctul meu de vedere, două planuri: fondurile europene și fondurile locale, respectiv guvernamentale. Intenționăm să accesăm Axa 4 – „Dezvoltare urbană durabilă” din POR, axă pe care Municipiul Bacău are alocate 40,8 milioane euro. Proiectele pentru care intenționăm să depunem aplicații vor rezulta din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, două documente strategice aflate în lucru în acest moment.

Avem deja o listă de proiecte, însă ea va fi făcută publică după finalizarea celor două documente strategice de care vă vorbeam.

Ne propunem, de asemenea, să terminăm Spitalul Municipal, lucrare aflată în construcție de aproape 10 ani și lăsată de izbeliște de fosta administrație. Pe parcursul ultimelor luni am depus eforturi considerabile, mai ales pe latura juridică, pentru preluarea acestui obiectiv aflat în lucru. În urmă cu aproximativ o lună am finalizat inventarul obiectivului, a echipamentelor medicale și, odată cu aceasta, predarea-primirea șantierului. După preluarea șantierului de la consorțiul de firme, vom contracta proiectarea pentru restul de lucrări rămas de executat, urmând ca în 2017 să facem și licitația pentru lucrări.

Fără a mă lansa în promisiuni prea mari, vă pot anunța că avem în vedere preluarea clădirii Hotelului Central, un imobil de o valoare istorică certă, pe seama căreia diverși politicieni au făcut campanie electorală, fără a realiza nimic notabil în final. Clădirea s-a degradat treptat, ajungând într-o situație astăzi deplorabilă. Vă pot spune că avem în plan să achiziționăm imobilul de patrimoniu și să depunem o aplicație pe Axa prioritară 5 a POR, „Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului”. Practic, putem reabilita acest imobil de patrimoniu folosind bani europeni. Este o oportunitate pe care trebuie să o fructificăm, cu atât mai mult cu cât Municipiul Bacău are foarte puține clădiri de acest fel, imobile cu valoare istorică propriu-zisă.

Reporter: Ce mesaj transmiteți băcăuanilor cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, a Crăciunului?

Întâi de toate, am de transmis un mesaj clasei politice băcăuane, respectiv oamenilor care îi reprezintă pe băcăuani fie în Consiliul Local, fie în noul Parlament. Lor le spun că interesele comunității băcăuane sunt mai importante decât carnetul de partid și că au șansa să rămână în istorie prin faptul că lasă ceva în urma trecerii lor prin funcții de o asemenea responsabilitate.

Fără un consens politic pe proiectele esențiale ale Bacăului, vom ieși cu greu la liman. Avem un contra-exemplu în practicile conflictuale ale fostei administrații, care n-au dus la nimic bun pentru acest oraș. Eu cred că trebuie să muncim cu toții în slujba comunității băcăuane. Sunt multe obiective în jurul cărora să ne unim, avem mai multe lucruri în comun, decât motive de dezbinare, de discordie sterilă, politicianistă.

Băcăuanilor le urez să regăsească pacea, liniștea și lumina Sărbătorilor în familiile lor și să aibă încredere că împreună vom readuce Bacăul pe drumul cel bun. Cu muncă, dedicare și modestie putem realiza lucruri importante pentru orașul nostru, proiecte care să treacă testul timpului.