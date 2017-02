Onesti Apă potabilă cu program, dimineața și seara, la Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În plină iarnă, când zăpada a cuprins din nou totul, oneștenii au parte de o nouă surpriză neplăcută în ceea ce privește furnizarea apei potabile. Astfel, după cum se menționează într-un comunicat al SC Domeniul Public și Privat, pentru a face verificări tehnice în vederea idendificării pierderilor de pe rețeaua de alimentare, locuitorii municipiului vor avea apă la robinete dimineața și seara. Programul de restricționare a apei potabile a început de ieri, 20 februarie, fiind valabil timp de 14 zile, astfel încât apa către consumatorii din municipiu, atât persoane fizice cât și pentru cele juridice, se furnizează între orele 5.00-11.00 și 16- 22.00. Această măsură a firmei care se ocupă în prezent de serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în Onești a stârnit indignarea locuitorilor municipiului, care au beneficiat în ultimele luni de furnizarea apei potabile non- stop doar la sărbătorile de iarnă, prilejuite de sosirea Noului An 2017. “Toată ziua se sparg conducte, sunt avarii și noi suferim! Să se rezolve aceste probleme iar municipalitatea să renunțe la festivaluri, «la artificii» și să se lucreze la înlocuirea rețelei de apă potabile din municipiu, care este într-o stare deplorabilă”, a declarat Constantin L. (48 ani), exasperat asemeni multor oneșteni de furnizarea apei potabile după program. Este de menționat faptul că noul program de furnizare a apei potabile în municipiul Onești vine după ce oneștenii au avut apă la robinete pe parcursul întregii zile, până la ora 21. Acest program a stârnit un val de nemulțumiri din partea muncitorilor care lucrează în schimburi, ei neputând ca să se bucure de nici un strop de apă la sosirea acasă de la serviciu, deși plătesc apa potabilă la un preț care este printre cele mai mari din județul Bacău. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Arată-mi cum depozitezi gunoiul, să-ți spun cine ești Articolul următor „Distracție” cu mașini și gheață

