Apa cu târâita in Onesti

Onestenii sunt exasperati de lipsa apei reci de la robinete. De aceasta data apa rece a fost oprita pentru ca pe conducta de apa potabila care ajunge in municipiul de pe Trotus de la Barajul Valea Uzului s-a produs o avarie, care a fost localizata in satul Tuta, com. Târgu Trotus. Printr-un comunicat al SC Apa Canal, onestenii sunt informati ca vor avea din nou apa la robinete doar seara, intre orele 18.00 – 20.00 din rezerva Statiei de tratare Cuciur, urmând ca furnizarea sa inceapa la refacerea rezervei de apa din rezervoare.

Locuitorii municipiului sunt revoltati pentru ca vestile triste legate de apa rece nu se opresc aici. Asociatiile de proprietari au fost instiintate ca incepând cu “15 decembrie din cauza datoriilor acumulate de SC Apa Canal Onesti catre Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB), aceasta va impune o restrictionare a apei in municipiul Onesti cu 70 la suta”.

De la CRAB exista chiar si un avertisment “catastrofal”, pentru sfârsitul acestui an la Onesti: daca SC Apa Canal nu isi va achita datoriile catre CRAB (care sunt in suma de peste un milion de euro), atunci se va trece la sistarea totala a furnizarii apei in municipiul Onesti!

Dincolo de aceste amenintari directe de care reprezentantii CRAB nu au spus nimic la intâlnirea pe care au avut-o la Onesti cu presedintii asociatiilor de proprietari din municipiul de pe Trotus, se pare ca razboiul apei din aceasta localitate se duce acum intre SC Apa Canal (ce are deja toate conturile blocate) si CRAB, onestenii fiind la mijloc.

Acest lucru are loc “sub privirea ingaduitoare” a autoritatilor locale ale municipiului Onesti, ce nu a luat nici o atitudine si tergiverseaza preluarea de la SC Apa Canal a retelelor de apa potabila si de canalizare, dupa cum s-a stabilit printr-o recenta hotarâre a Consiliului Local.