Apa calda si caldura se lasa asteptate in apartamentele afectate de avaria produsa in reteaua Thermoenergy

Cea de-a treia avarie produsa intr-o saptamâna in reteaua primara de agent termic a orasului, a pus la grea incercare nervii clientilor Thermoenergy Group SA Bacau.

Aproximativ 2.000 de apartamente au avut apa calda si caldura cu portia, pentru ca reteaua de termoficare cu o vechime de 30 pâna la 50 de ani, a facut cu greu fata la debutul sezonului rece 2016 – 2017. Ultima data, conductele au cedat in doua locuri: pe strada 9 Mai, nr. 78 – 80 si pe strada Nufarului nr. 12.

Vineri dimineata, echipele de interventie au fost impartite pe doua fronturi, incercând sa limiteze efectele sistarii agentului termic. Dorel Trofin, presedintele Asociatiei de proprietari nr. 106, declara ca abia ce au fost asfaltate urmele interventiilor din sezonul trecut, ca angajatii Thermoenergy s-au pus din nou pe spart soseaua pentru a da de urma pierderilor.

“Când i-am vazut dimineata spargând din nou asfaltul, am vazut negru in fata ochilor. Un an intreg ne-am tinut de cei de la Thermoenergy sa repare ce au stricat si acum, se pare ca o luam de la capat! Eu am semnalat de nenumarate ori faptul ca ies aburi prin gurile de canal, pentru ca acest lucru nu se justifica in conditiile in care au inlocuit reteaua de la un capat la altul”, declara Dorel Trofin, presedintele Asociatiei de proprietari nr. 106

Reprezentantii Thermoenergy spun ca se lucreaza pe ambele fronturi.

“Mai avansate sunt lucrarile de la peco Mol. Pe strada Nufarului, conducta a cedat exact dupa teava montata anul acesta, la un cot. Oamenii nostri au sondat terenul pentru a identifica pierderea si s-au apucat de lucru. Oricum ar fi, in seara aceasta vom da drumul la apa. Echipele de interventie sunt organizate in schimburi prelungite si sunt pregatite sa lucreze si sâmbata daca va fi cazul”, declara Narcisa Antoneac, purtator de cuvânt la Thermoenergy

Singurii care profita de aceasta perioada de oprire a agentului termic sunt firmele de constructii care au lucrat in zona de nord a orasului la modernizarea retelelor de termoficare. Se pare ca, in unele zone, executantii au inversat sistemul de recirculare a apei, iar agentul termic nu ajunge in parametrii de calitate.