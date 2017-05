Actualitate Apa caldă revine parţial la robinet de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – din cele 6.262 de apartamente afectate de avaria produsă în sistemul de termoficare al oraşului, doar 3.912 vor primi apă caldă n restul de 2.350 de familii care locuiesc în zona centrală şi de nord a Bacăului, mai au de aşteptat Disconfortul creat de avaria produsă săptămâna trecută pe reţeaua de agent primar aferentă ramurii Sofert, va fi înlăturat doar pentru o parte dintre consumatorii Thermoenergy Group SA Bacău. Timp de o săptămână, echipele de intervenţie ale societăţii de termoficare au lucrat la remedierea pierderilor semnalate în reţea, iar până la data de 12 mai s-a reuşit înlocuirea conductelor doar pe anumite segmente, în zona de sud, sud-est a oraşului, rămânând în lucru reţeaua din zona centrală şi de nord. ”În cursul zilei de 12 mai se va relua furnizarea apei calde pentru 3.912 apartamente situate în zona Bucegi, Carpaţi, Gară şi Energiei. Lucrările continuă pe str. 9 Mai şi Ştefan cel Mare, zone în care rămâne sistată furnizarea apei calde pentru 2.350 de apartamente”, declară Radu Cristian Palade, director general Thermoenergy Group SA Bacău. Până la încheierea lucrărilor rămân închise punctele termice: 40, 41, 43, 44, 45, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 115, 117, 151, 152, 153. Conducerea Thermoenergy le recomandă consumatorilor să apeleze Dispeceratul Termoficare la numărul de telefon 0234/525300, în cazul în care apar probleme la reluarea furnizării apei calde. 0 SHARES Share Tweet

