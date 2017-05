Social Apa caldă rămâne sub semnul întrebării de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Criza apei calde în Bacău este pe cale să fie rezolvată, după o săptămână în care băcăuanii racordaţi la Thermoenergy nu au putut folosi duşurile din cauza unei avarii de mari dimensiuni. Reprezentanţii furnizorului de agent termic spun că se fac ultimele eforturi pentru a fi reluată furnizarea agentului termic. La acest moment, se mai lucrează pe strada 9 Mai, în dreptul benzinăriei Mol, acolo unde se impune înlocuirea unor conducte. Dacă această operaţiune se va încheia cu success, Thermoenergy va încerca să reia furnizarea apei calde din această seară. Dacă apar complicaţii, este posibil ca reluarea programului să se facă parţial către consumatori. Revenim cu amănunte în orele următoare. 0 SHARES Share Tweet

