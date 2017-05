De trei săptămâni, băcăuanii care locuiesc în zona de nord a Bacăului nu au apă caldă! După ce Thermoenergy a reluat programul de furnizare a agentului termic, apa caldă a ajuns treptat în casele consumatorilor. Excepție fac băcăuanii care locuiesc în zona de Nord a Bacăului, pe străzile Călugăreni, Prelungirea Bradului, Aprodu Purice sau Hatman Berescu. “Am rămas singurii din oraș care nu avem apă caldă! S-au făcut atâtea investiții în rețelele acestea și tot degeaba! Dacă s-ar fi spart o conductă veche aș mai fi înțeles, dar când sunt probleme la rețeaua nouă, deja începi să-ți pui niște semne de întrebare”, declară Ciprian Părinceanu. Reprezentanții Thermoenergy spun că instalațiile nu au putut fi încărcate în zona de nord a orașului, din cauza unei avarii. “Nu s-a putut încărca rețeaua în zona respectivă! Au fost făcute încercări sâmbătă, însă, au apărut pierderi în rețea. Încercăm să identificăm problema și să o remediem în cel mai scurt timp posibil”, declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacău. Consumatorii din partea de nord a Bacăului nu au apă caldă din data de 5 mai. 6 SHARES Share Tweet

