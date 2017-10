Apa caldă a băcăuanilor racordați la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic este condiționată de întreruperea temporară a apei reci în Bacău. Angajații Companiei Regionale de Apă Bacău efectuează lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție a apei potabile de pe strada Abatorului, iar în intervalul 2 octombrie, ora 23,00 și 3 octombrie ora 8.00 va fi întreruptă furnizarea apei potabile. Conform anunțului publicat de CRAB pe site-ul oficial al companiei, nu vor avea apă rece la robinet consumatorii cuprinși între străzile Gării – Bradului (Miorița) – Prelungirea Bradului – Ștefan cel Mare – Vadu Bistriței – B-ul Unirii (9 Mai) – Oituz, B-ul Unirii – Oituz – Constantin Ene – Spiru Haret – Erou Ciprian Pintea – Stadionului – Milcov – Ion Luca Caragiale (inclusiv cartierul Bistrița Lac), Erou Ciprian Pintea – Spiru Haret – Garofiței (pod Narcisa) – Letea – Milcov, respectiv General Gușe – Alexandru Șafran – Alexei Tolstoi – Constanței, consumatorii de pe Calea Moinești și din cartierele CFR, Șerbănești și Tache. Cei care mai au o șansă să le târâie apa la robinet sunt consumatorii cuprinși între străzile Republicii (pod Narcisa) – Narciselor – Victor Babeș – Henri Coandă – Condorilor – Bicaz (Chimiei) și cei care locuiesc în cartierele Gherăiești și Izvoare. Nu este exclus ca la reluarea programului de furnizare a apei, aceasta să fie tulbure. În baza informării făcute de CRAB, conducerea Thermoenergy Group SA Bacău îi anunță la rândul ei pe consumatorii proprii că este posibil ca pe fondul executării acestor lucrări de mentenanță, apa caldă să fie sistată în unele zone amintite mai sus. 0 SHARES Share Tweet loading...

