Apa – agent electoral

Aș încerca să dau dovadă de înțelegere față de echipa care s-a vrut să conducă destinele băcăuanilor în următorii patru ani, mergând pe principiul că nu e creștinește să-i dai în cap celui căzut. Mă gândesc insistent că, pe undeva, este și ghinion pe linie în cârca edililor noștri de acum. Adică, de două ori, în nici jumătate de an, să-ți pocnească magistrala de apă – să recunoaștem – nu e chiar de ici – colea. Tre' să fie un blestem la mijloc… În fine, n-aș da-o-n bălării prea mult, dar tot îmi vine să strig în portavoce: oameni buni, măi fraților, șefu'!!! Beleaua asta cu apa nu e de azi, de ieri. Știu și ei că lumea tot strigă de multă vreme, arătând cu degetul: vedeți că apa e un lucru extrem de sensibil (care chiar v-ar putea dăuna la următoarele alegeri, în mod catastrofal). Căci, apa e un bun agent electoral, nu doar…drumurile din județ. Acum, că apa este potabilă (cel puțin, în mod oficial, așa cum flutură oficialitățile sanitare) sau nu (după cum zbiară cârcotașii), că o fi scumpă (sau nu), că lefurile „sacagiilor" de serviciu sunt monumental de mari, hai…treacă-meargă. Dar să nu ai tu la robineți apă – bună/rea, ieftină/scumpă, plătită și răsplătită (cât nu face) – pe seceta cea mare sau în frigul cel cumplit al Gerarului!? Asta e chiar culmea!!! Când omul chiar nu vrea să-i faci neapărat ceva de lux. Nicidecum. Dă-o naibii de insulă, cu tot cu aqualand și restul bazaconiilor. Nici nu-i nevoie să ai pe scenă, de Revelion, tot soiul de „guriști" cu coada pe sus. Românul vrea să aibă o găleată de apă să se spele, nimic mai mult. Și te mai miri că ne ridiculizează occidentalii în statistici de tot râsul, făcându-ne săracii Europei sau – mai rău – nespălații de pe lume…

