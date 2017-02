De obicei, întâlnirea anuală a artiştilor plastici băcăuani reprezenta un moment al comuniunii întru pasiunea ce le modelează vieţile. Era un timp al confirmărilor şi al promisiunilor. De această dată, dispariţia prematură a colegului lor, pictorul Ovidiu Marciuc, a aruncat o umbră de tristeţe peste acest eveniment plastic. Toţi cei prezenţi în seara zilei de vineri, 3 februarie, printre operele de artă expuse în Galeriile „Frunzetti” de la sediul filialei Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici din România de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, au poposit mai mult timp în faţa lucrării ce purta semnătura defunctului plastician. Şi – cum altfel? – discursurile ce au marcat vernisajul Anualei au avut în prim-plan personalitatea lui Ovidiu Marciuc. Rând pe rând, cu lacrimi în ochi, colegii săi l-au evocat, amintind de felul în care acesta şi-a lăsat amprenta asupra vieţii culturale băcăuane. „În urma lui Ovidiu Marciuc rămâne arta, o artă bine făcută, pentru că, dacă picta, picta bine, dacă desena, desena bine, dacă ajuta în sculptură, ajuta bine, un mare profesor de desen şi un om de pe mâinile căruia ieşeau lucruri frumoase” a mărturisit pictorul Dionis Puşcuţă, preşedintele UAP Bacău. Pentru că spectacolul trebuie să continue, în cadrul vernisajului Salonului Anual 2016, filiala UAP Bacău şi-a desemnat laureatul în persoana sculptorului Mihai Bejenariu. Timp de 40 de ani, acesta, prin arta sa, şi-a adus o contribuţie importantă în modelarea vizualului plastic băcăuan. 1 of 19 Cea mai recentă mărturie a acestui fapt o constituie expoziţia pe care sculptorul a oferit-o iubitorilor de artă în luna decembrie a anului trecut. Însemnele acestei recunoaşteri le-a primit din mâinile maestrului Ilie Boca. Vizibil emoţionat, Mihai Bejenariu a mulţumit celor prezenţi pentru această onoare, în puţine cuvinte, dar cu o lumină caldă pe chip care a spus tot ce se putea spune. 24 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.