Economie Antreprenorii locali din Bacau, la primul eveniment de business de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Serata de business este organizata la initiativa Centrului Auto Skoda & Opel Bacau, împreuna cu Raiffeisen Bank, Raiffeisen Leasing si Centrul de Afaceri si Expozitii Bacau. Serata de Business Bacau este primul eveniment de acest gen din regiunea Moldovei care îsi propune sa aduca împreuna antreprenorii locali din Bacau si sa creeze o comunitate puternica de business. Evenimentul va avea loc marti, 13 decembrie, ora 17:30 la Centrul de Afaceri si Expozitii Bacau (CAEX). Invitatii vor fi Felix Daniliuc (General Manager Raiffeisen Leasing IFN SA), Cornelia Prigoreanu (Director Grup Retail Raiffeisen Bank) si Raluca Michailov (owner Forbes România). Acestia vor aborda teme precum digitalizarea mediului de business, importanta factorului uman, modelul de business, statistici si adevaruri despre antreprenoriatul local. Autoritatile locale vor fi de asemenea prezente. Evenimentul va fi unul de tip cocktail, networking-ul fiind un punct esential al serii. Un element de noutate va fi adus si de o experienta culturala printr-un concert de muzica Indie/Electro/Pop/Jazz sustinut de catre Helen & Band. Acest eveniment marcheaza si lansarea oficiala a dealerului Opel în orasul Bacau precum si rebrand-uirea showroomului Skoda. Astfel ca Serata de Business va fi imediat urmata în perioada 14-20 decembrie de Saptamâna Portilor Deschise la ambele Centre Auto, unde sunt asteptati toti locuitorii orasului Bacau si cei din regiune sa testeze autoturismele Skoda si Opel si sa beneficieze de ofertele speciale din aceasta perioada.

