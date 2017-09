Editorial Antreprenoriatul, ca o loterie de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tot auzim în dreapta și-n stânga despre tineri antreprenori încununați de succes și nu prea. Tot respectul meu pentru cei cu spirit întreprinzător cărora le merge bine în afaceri. Uneori mă încearcă invidia când îi văd că au răzbătut în viață, însă, trebuie să recunosc, nu am avut niciodată „stofă de afacerist”. Poate dacă aș fi avut lângă mine persoana potrivită, care să mă încurajeze, să mă susțină financiar și să mă ajute să fac primii pași în direcția corectă, m-ar fi prins acest „microb”. Așa că rămân să-i admir din umbră și să scriu despre succesul lor. Cred că tuturor le-a trebuit la început o grămadă de curaj. Accesul la internet este facil și dacă ai câteva repere poți accesa fondurile necesare începerii unei afaceri. Antreprenori se numesc însă și băcăuanii care au muncit pe brânci în străinătate, iar banii pe care i-au câștigat acolo i-au investit tot în România. Ce-i drept, astfel de investiții sunt ca o loterie. Aici intervine flerul, dar și norocul. Degeaba bagi bani într-o afacere, dacă nu gândești în perspectivă. Este cazul unei familii din comuna Faraoani, care muncește de ani de zile în Marea Britanie, iar acum și-a cumpărat o fermă de animale. Oamenii au investit cu tot sufletul, au creat locuri de muncă, condiții decente de trai, însă nu găsesc specialiști. Antreprenorii – dacă îi putem include în această categorie – spun că sunt mâhniți și regretă acum faptul că au investit în România. Nu-i ajută nici statul, nici calitatea oamenilor care le-au trecut pragul. Acesta este doar un caz, însă, exemplele pot continua. Partea bună este că avem în Bacău suficienți tineri care au dezvoltat afaceri în domeniul agriculturii, și-au deschis florării sau magazine de pompe funebre, iar unii înregistrează succes chiar în domeniul IT. 0 SHARES Share Tweet

