Antrenament cu public

Tehnocratul-straveziu-politic Dacian Ciolos a prezentat in Parlament o radiografie personala a economiei românesti. Cu mingea ridicata la fileu de catre PSD, care i-a solicitat aceasta interventie, Dacian Ciolos a vrut sa ne incânte cu tot felul de giumbuslucuri statistice, facându-ne sa ne piscam din când in când, ca sa realizam daca nu cumva suntem victima unei farse.

Atât de frumos au sporit toate in ultimul timp, in varianta ciolosista – productie, consum, salarii, numar de locuri de munca, investitii, grija/dragostea fata de amarasteni – incât am crezut ca victorianul cotrocenist prezinta o varianta moderna a unui basm in care nu doar pruncul cel miraculous creste intr-o singura zi cât altii intr-un an.

Daca mai dura putin discursul, probabil ca premierul nostru ne propunea, dupa modelul minunatului stat Butan, infiintarea unui Minister al Fericirii.

De cealalta parte a fileului, PSD savura caraghioslâcul acestor giumbuslucuri care semanau leit cu-ale lui Ponta din campania prezidentiala pierduta, si pregatea pentru public alte giumbuslucuri.

Liviu Dragnea a sintetizat giumbuslucurile pesediste afirmând ca Dacian Ciolos nu a vorbit in limba româna, ci a folosit o limba straina, rupta de realitate: un fel de tehnocrata mioritica doldora de dezinformare.

Doi dintre auzitorii mai cu mot, Alina Gorghiu si Calin Popescu Tariceanu, intrând pe teren, au recurs si ei la tot felul de ghidusii, imitându-l fie pe Ciolos, fie pe Dragnea.

In esenta, vulpoiul politic PSD a provocat un antrenament electoral cu public. In lunile urmatoare, analistii PSD vor incerca sa destrame vraja sforaielilor statistice ciolosiste, oferindu-ne propria lor poveste fermecata despre viitorul nostru post-ciolosian.

Cotrocenistul-sef, care are o viteza a gândirii/exprimarii spectaculos de mica in comparatie cu viteza prabusirii sale in sondaje, va incerca, neindoielnic, sa zamisleasca o noua ambuscada politica.

Va fi un spectacol electoral interesant. Giumbuslucurile relativ decente de la recentul antrenament electoral cu public vor deveni istorie.

Privitul profesionist pe gaura cheii va fi valorificat pe rupte. Se va patrunde cu licuriciul electoral pe sub plapumi. Defaimarea va deveni vedeta.