Economie Antifrauda loveşte crunt în cârciumari de Florentin Radu – în doar două zile, Antifrauda Fiscală a dat amenzi de un sfert de milion de lei restaurantelor din judeţ – în plus, o firmă a trebuit să-şi tragă obloanele, întrucât a fost găsită din nou că nu emitea bonuri fiscale Patronii de restaurante, baruri şi terase din tot judeţul au fost călcaţi, la mijlocul lunii în curs, de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Acţiunea a fost orientată spre contribuabilii cu risc fiscal şi/sau de neconformare, evaluat la nivelul DGAF şi al Direcţiilor regionale antifraduă fiscală. Astfel, timp de două zile, inspectorii Antifraudă au controlat zeci de terase, baruri şi restaurante din Bacău, Oneşti, Slănic Moldova şi Moineşti. Urmare a abaterilor constatate de la legislaţia în vigoare, inspectorii fiscali au dispus aplicarea a 40 de amenzi, în cuantum de 224.750 lei, confiscări de sume şi bunuri, în valoare de 9.389 lei. În plus, în cazul unui contribuabil s-a decis suspendarea activităţii economice. „Printre cele mai frecvente abateri constatate de către inspectorii antifraudă în urma controalelor efectuate se numără neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate şi serviciile prestate sau deţinerea la unitatea de vânzare a bunurilor şi de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special şi/sau chitanţe", au precizat reprezentanţii DGAF. Astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare, în toate zonele în care sunt identificaţi operatori economici ce desfăşoară astfel de activităţi şi care prezintă risc fiscal şi/sau de neconformare.

