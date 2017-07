Contrasens Anticorupţia selectivă de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două dosare penale deschise de DNA împotriva fostului premier Victor Ponta au fost închise în linişte, ca şi când nu ar fi existat. Dar când au fost deschise, ce mai freamăt, ce mai zbucium! Luni de zile propagandiştii au avut activitate în presă şi pe reţelele sociale. Iar când dosarele au fost închise cu menţiunea că „fapta nu există”, totul s-a liniştit, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Există nenumărate exemple de acest fel, unele dosare având nevoie să ajungă în faţa judecătorului pentru a fi închise. Dar, există o întreagă listă de acuzaţi cu nume de răsunet care au fost târâţi prin faţa camerelor TV cu eticheta de „corupţi” lipită pe frunte. Unii au pierdut funcţii, alţii cariere sau avere. Şi ce e mai interesant este că nimeni nu răspunde pentru asta. Pentru că despăgubirile care vor trebui plătite – şi va veni vremea în care CEDO se va pronunţa – le vom plăti noi. Dar nu asta e cel mai dezolant aspect al originalei campanii anticorupţie din România, ci că aceia care au fabricat dosare și care au distrus vieţi rămân în continuare în funcţii şi continuă să nu dea socoteală nimănui. Iar mai grav este că nici nu pot fi schimbaţi pentru că există o gălăgioasă pătură socială care se declară a fi deţinătoarea adevărului absolut şi care consideră că anticorupții sunt nişte sfinţi care nu trebuie atinşi nici măcar cu o floare. Dacă veţi avea curiozitatea să cercetaţi modul în care au fost posibile procesele din anii ’50 împotriva „elementelor duşmănoase”, o să observaţi că era folosită aceeaşi strategie a „maselor furioase” care cereau condamnări. Tribunalele poporului se numeau aşa pentru că existenţa lor era justificată de o solicitare a poporului; poporul era cel care pedepsește, prin intermediul procurorilor şi al judecătorilor. Cum am mai spus, e nevoie de anticorupţie. Dar de una care să se facă după nişte legi clare, cu dovezi clare, cu procese în care să nu se mai schimbe încadrarea juridică la ultimul termen ori să se refuze zeci de probe aduse de apărare. Din păcate, în acest moment anticorupţia a fost compromisă chiar de către cei care au fost puşi să o facă. Pentru că, fabricând dosare cu dedicaţie pentru a scoate din viaţa publică politicieni şi oameni de afaceri, au dovedit că anticorupţia este extrem de selectivă. Iar când Justiţia se face „cu dedicaţie”, nu mai putem vorbi de Dreptate. 0 SHARES Share Tweet

