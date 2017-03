Cultura Ansamblul Folcloric “Busuiocul”, pe scena Teatrului de Vară Spectacol de Ziua Internaţională a Femeii de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ca în fiecare an, Ansamblul Folcloric Profesionist “Busuiocul” oferă doamnelor şi domnişoarele, de ziua lor, un impresionant spectacol de folclor şi divertisment, sugestiv intitulat “Sub cer cu cântece şi flori”, la care îşi dau concursul invitaţi speciali, cât şi solişti şi soliste de muzică populară şi uşoară, membri ai cunoscutului ansamblu băcăuan. Pe scena Teatrului de Vară “Radu Beligan”, spectatorii vor avea ocazia să se întâlnească, duminică, 5 martie, de la ora 15.00, cu îndrăgiţii interpreţi Zenaida Bolboceanu, cu folclor din Basarabia, Mihaela Gurău (Ansamblul “Ciocârlia” Bucureşti), preoţii Ionuţ Avram şi Ciprian Ignat, Georgiana Păduraru, Paula Florescu, Ana Lungu, Aura Şova, Ana Dancă, Irina Sabău, Mihaela Farcaş, cu participarea extraordinară a actorilor Viorel Baltag, Daniela Vrânceanu şi Bogdan Matei. De asemenea, au răspuns invitaţiei Corpul de Balet al C.N. de Artă “George Apostu”, condus de prof. Simona Baicu, Clubul de Dans “Adamas” şi Corul “Laudamus” al Seminarului Roman. Nu vor lipsi extraordinarii dansatori ai ansamblului, cu suite din toate regiunile ţării. Regia şi coregrafia aparţin maestrului Petre Vlase, director al Ansamblului “Busuiocul”, conducerea muzicală Mihai Gherghelaş şi Victor Coman. 0 SHARES Share Tweet

