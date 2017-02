Editorial Anotimpurile absurde ale orașelor (noastre) de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Din perspectiva jecmănirii financiare, mai ales (vezi tarifele la gaz metan, energie electrică și termică etc), știu că iarna este o pacoste pentru români. Privind însă… estetic anotimpul, toate se schimbă. Iarna, dacă e autentică, e minunată: acoperă mizeriile de tot felul ale orașului. Trăim măcar cu iluzia unui confort vizual civilizat. Zilele trecute, când existau semne înșelătoare de primăvară, m-am plimbat prin Bacău cu nepoții mei, care sunt în etapa achizițiilor de vocabular. Băltoacă, groapă, excremente (de animal inferior și superior), mizerie, mizerie, mizerie, mizerie au fost cuvintele cele mai des utilizate. Absurd, desigur, dar îmi este teamă de sosirea primăverii, verii, toamnei… Vor ieși, în curând, la iveală, prin toate orașele, nu doar în Bacău, și cadavrele de pisici, de maidanezi, de șobolani. Pestilențialul în toată nenorocita sa splendoare… Și ne vom întreba, retoric, de ce se vor abate din nou asupra noastră valuri de boli care-și vor avea sursa în microbii gestionați de administrațiile noastre locale? Primăvara, dar mai ales vara, îmi revin în minte vorbele acelea din ,,Ciuma” lui Albert Camus, la care ar trebui să adăugăm ,,specificul” mioritic invocat mai sus: ,,Schimbarea anotimpurilor nu se citeşte decât pe cer. Primăvara se anunţă numai prin calitatea aerului, sau prin coşurile de flori pe care mici vânzători le aduc de prin împrejurimi; e o primăvară care se vinde prin pieţe. În timpul verii soarele incendiază casele prea uscate şi acoperă zidurile cu o cenuşă întunecată; nu mai poţi trăi atunci decât în umbra obloanelor închise. Toamna este, dimpotrivă, un potop de noroi. Zilele frumoase vin numai iarna.” Camus descrie atmosfera absurdă dintr-o ,,prefectură franceză de pe coasta algeriană”, Oran, din prima parte a secolului trecut… Vă mărturisesc faptul că orașele noastre îmi amintesc (da, mai ales primăvara și vara), de tensiunea aceea de groază din ,,Ciuma”. Prietenii, doctorii, toți cei care țin la viață știu ce vreau să spun… Ar putea încerca să priceapă chiar și edilii noști locali/naționali. 0 SHARES Share Tweet

