Suntem in plin sezon estival. Vara, mai mult ca in orice alt anotimp, ne expunem mai mult la soare, fie ca mergem la plaja, fie ca ne plimbam, fie ca fugim spre serviciu, fie ca suntem in concediu. Razele solare ne afecteaza fara sa ne dam seama. Ne hidratam, incercam pe cât putem sa ne ferim fata, mâinile, picioarele de actiunea soarelui. Dar cât de bine ne protejam? In anotimpul cald si problemele dermatologice tind sa se agraveze. Cum trebuie sa ne ingrijim? Ce este cel mai bine sa facem?

Cele mai bune sfaturi ni le-a oferit dr. Cristina Stanescu, de la DERMACENTER Bacau, medic primar dermato-venerolog, cu competente in medicina estetica, membru al Societatii Române de Dermatologie, membru al Academiei Europene de Dermato – Venorologie si al Societatii Europene de Lasere pentru Dermatologie.

– Doamna doctor, haideti sa fiu directa: prezentarea la medicul dermatolog pentru un consult de rutina ne poate salva viata?

– La DERMACENTER Bacau ne preocupam de tot ce inseamna sanatatea pielii. Avem dotarea necesara pentru a monitoriza leziunile cutanate si a diagnostica, chiar si in stadii incipiente, cancerul de piele. Suntem singurii din zona Moldovei care putem face dermatoscopie digitala, cea mai moderna metoda de diagnosticare si monitorizare a alunitelor, metoda care ne permite de altfel sa identificam modificarile alunitelor inca de la primele semne. Am participat intotdeauna la campaniile gratuite organizate la nivel national de Societatea Româna de Dermatologie sau de firmele colaboratoare implicate in educatia pentru sanatatea pielii si prevenirea cancerului. Sunt campanii care promoveaza tocmai aceste metode de depistare precoce a cancerului de piele, dar si de constientizare a riscurilor la care ne expunem atunci când stam necontrolat la soare. De asemenea, am promovat si sustinem educatia pentru o piele sanatoasa. Ne bucuram de faptul ca numarul pacientilor care se prezinta la consultatiile preventive – acea scanare cutanata periodica cu dermatoscopul – este in crestere. Acest lucru inseamna ca populatia a inceput sa constientizeze, sa se educe si sa inteleaga cât de importanta este prevenirea si prezentarea la medic in cazul unor probleme ale pielii.

E adevarat, acum suntem in plin sezon cald, soarele poate avea si efecte negative asupra pielii. Au fost cazuri când pacientul s-a prezentat pentru un control de rutina sau pentru o leziune banala si examenul dermatoscopic a evidentiat o leziune suspecta. Prezentarea periodica la medic permite diagnosticarea in timp util a cancerului de piele si luarea masurilor terapeutice necesare. Trebuie darâmat mitul ca nu trebuie sa ne atingem de alunite si trebuie sa se inteleaga ca o alunita nu inseamna cancer, dar o modificare a ei poate duce la cancer. Si atunci este foarte important sa fie scoasa când este doar o alunita, nu sa o lasam sa se malignizeze. Indicatia de scos este doar pentru cele care au o tendinta de malignizare. Este bine ca toata lumea sa se prezinte la dermatolog când apare o leziune noua pe piele pentru a ne asigura ca nu sunt riscuri legate de ea. Macar o data pe an, mai ales persoanele de peste 18 ani, trebuie sa se prezinte la medicul dematolog pentru scanare. Alunitele sunt programate genetic, iar riscul de malignizare a unei alunite se poate transmite si el genetic. Avantajul pielii este ca putem sa vedem ce se intâmpla pe suprafata ei. Numai ca trebuie sa vrem sa vedem.

– In afara de aceste mici interventii chirurgicale cutanate, sunt insa si alte tratamente care rezolva patologia pielii.

– Da. Tratamentele dermatologice pe care noi le facem la DERMACENTER acopera o mare parte din patologia pielii. Si aici ma refer la radio – chirurgie dermatologica, pe care o practicam de multi ani cu rezultate foarte bune, la soft laser, o metoda de tratament pentru multe afectiuni cutanate, adica herpes, herpes – zoster, acnee, cicatrici, ulcere de gamba. Folosim si crioterapia, o procedura care rezolva prin inghetare leziuni cutanate, usor aplicabila la copii. Importanta este si biopsia cutanata, pe care o practicam frecvent, pentru diagnosticarea cu precizie a unor afectiuni cutanate.

– Practicati si medicina estetica. In ce constau procedurile pe acest domeniu?



– Medicina estetica pe care o practicam in centrul nostru este o prioritate pentru noi. Patologia dermatologica a generat multe proceduri in medicina estetica, iar eu consider ca dermatologia este specialitatea cea mai apropiata de medicina estetica. De aceea, ne-am preocupat permanent si de acest domeniu. Efectuam proceduri de estetica medicala in strânsa legatura cu patologia cutanata si dorinta de corectie a pacientilor. Toate procedurile estetice pe care le practicam sunt monitorizate si medical. Tratamentele estetice pe care le facem sunt personalizate si au in vedere si posibilele probleme de sanatate cutanate. Acneea ne preocupa in mod deosebit, pentru ca afecteaza mai ales adolescentii si poate sa le schimbe calitatea vietii. Indicatiile medicale in tratamentul acneei sunt combinate cu tratamentele estetice, si avem rezultate foarte bune. Tratamentul hydrafacial, peeling-uri chimice, soft laser sunt doar câteva exemple de tratamente pentru acnee. Terapiile anti – aging cum sunt injectiile de corectare a ridurilor, laserul fractionat, radiofrecventa tripolara, oxigenul hyperbar, hydrafacialul au intrat in practica noastra de multi ani. Suntem permanent preocupati de imbinarea sanatatii pielii cu frumusetea ei. Pentru acest lucru nu recomandam abuzul de proceduri estetice. Cu masura si cu tehnica moderna acestea pot infrumuseta aspectul pielii la anii maturitatii sau pot corecta defecte cutanate dobândite.

– Tot in medicina estetica folositi si procedura laser. La ce ajuta?



– Procedura laser se bucura de o adresabilitate in crestere. Aceasta trateaza leziunile vasculare cutanate – cuperoza, vasele sparte sau dilatate de la nivelul fetei, dar si venectaziile, acele vase sparte de la nivelul picioarelor. Suntem preocupati si de patologia unghiilor – onicomicoza (o infectie care afecteaza unghia) poate fi tratata cu succes prin laser terapie, evitând astfel tratamentul medicamentos, care de multe ori are efecte secundare sau chiar contraindicatii. Vergeturile, celulita sunt alte afectiuni care beneficiaza la DERMACENTER de terapii combinate – injectari, laser terapie, radiofrecventa. Efectuam si tratamente corporale: epilarea cu laser si cu lumina intens pulsata, proceduri pentru care avem deja o experienta bogata de 10 – 12 ani. Efectuam si tratamente injectabile pentru cei care sunt deranjati de transpiratia in exces, de la nivelul palmelor sau axilelor. De asemenea, petele pigmentate de la nivelul fetei beneficiaza de tratamente eficiente. Tot prin laser terapie eliminam si tatuajele. Toate cu rezultate foarte bune.

– DERMACENTER este un centru medical emblema in domeniul dermatologiei si medicinei estetice, din 1992. A inceput ca un cabinet de consultatii si tratamente, iar acum este un Centru de sanatate si frumusete. Cum reusiti sa va mentineti in top?

– Da, fara lipsa de modestie, suntem mândri sa spunem ca avem pacienti nu numai din Bacau, dar si din Iasi, Botosani, Neamt, Suceava, din toata Moldova. Multi dintre ei vin si „in familie”, daca pot spune asa. Adica am pacienti parinti, bunici, chiar si copii sau nepoti, din aceeasi familie, carora le multumim cu aceasta ocazie pentru fidelitate. In centru efectuam si proceduri care pot oricând fi transformate in cadouri pentru cei dragi. In acest sens am pus la punct un sistem de vouchere care pot fi oferite in dar pentru cei dragi. DERMACENTER este un centru de dermatologie si medicina estetica care ani la rând a oferit servicii de specialitate cu un inalt standard profesional si care s-a aliniat tendintelor europene de profil. Preocuparea noastra permanenta este pentru calitatea serviciilor si pentru investitii in aparatura moderna de profil pentru satisfacerea cerintelor pacientilor nostri.

www.dermacenter.ro

0234.576.339