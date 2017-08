Annabel, un teatru de păpuși pentru adulți

Băcauanii au avut parte de un spectacol inedit, marți, 29 august la Teatrul Municipal Bacovia. Spectacolul a fost o invitație la medidație, pentru că în spectacol s-a vorbit despre trecerea timpului, etapele acestea prin care trecem fiecare trecem, de la copilărie la bătrânețe, despre sentimentul suprem, dragostea și despre alte lucruri care contează defapt în viață. Personajul principal a fost interpretat de o păpușă în marime naturală ghidată de cei patru actori ce formează compania independentă de teatru Lightwave Theatre care a urcat pe marile scene naționale cât și internaționale. Publicul a fost destul de numeros ocupând aproape în totalitate Sala Mare a teatrului și a aplaudat minute în șir prestația actorilor care au făcut parte din distribuție: Cristina Andreea Ion, Petru Stratulat, Andra Mirescu și Dragoș Stanciu. „Acest spectacol ne ia și ne aruncă într-o lume a poeziei, într-o lume în care se spun lucruri nu neapărat comode despre relații, despre relațiile dintre părinți și copii, dintre adulți, dintre mamă și tată, despre bătrânețe cu care până la urmă ne confruntăm, cu puțin noroc cu toții. Acest spectacol are mai multe paliere fiind un spectacol vizual, muzical și un un spectacol care spune niște lucruri” – Iulian Tănase textierul piesei „Eu sunt, Annabel” 0 SHARES Share Tweet

