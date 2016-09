Angajatii din penitenciare ameninta cu proteste

Acestia sunt nemultumiti ca in cazul lor nu se respecta OUG 20/2016 care stabileste ca toti salariatii din aparare si ordine publica, inclusiv cei din penitenciare, sa aiba incluse in salariu sume compensatorii reprezentând salariul de merit in plata in anul 2009.

Pentru ca nu au primit nimic in plus la leafa s-au hotarât sa ia atitudine si spun ca nu vor mai efectua ore suplimentare, ceea ce ar putea duce la un blocaj in sistem.

„Nu mai avem dreptul la greva, suprimat in 2011 prin Legea dialogului social, insa avem dreptul sa refuzam munca suplimentara iar simpla activare a acestui drept minor va paraliza activitatea din penitenciare. Avem dreptul sa pichetam unitatile si sa organizam mitinguri de amploare, asa cum am mai facut-o!”, se arata intr-un comunicat comun al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare si Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor.

Sistemul penitenciar nu ar avea solutii pentru a diminua munca in plus. In ultimul an, circa 1.000 de salariati au iesit la pensie, iar cei recent angajati din sursa externa nu pot executa misiuni la fel ca cei cu experienta, pentru ca timp de un an sunt considerati debutanti.