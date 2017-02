La data de 13 februarie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii Secției 1 Poliție Urbană Bacău au identificat și reținut un tânăr de 23 ani, din Bacău, cercetat într-un dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de delapidare în formă continuată. În fapt, în perioada 25 noimbrie 2016 – 12 ianuarie a.c., tânărul în cauză, în calitate de angajat al unei firme de curierat, și-ar fi însușit, pe nedrept, prin 20 de acte materiale, mai multe produse aflate în gestiunea sa, cauzând un prejudidiu de 20.352, 41 lei. În cauză s-a dispus măsura reținerii tânărului de 23 ani pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propuneri legale. 28 SHARES Share Tweet

