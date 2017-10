Anestezia şi Terapia Intensivă (ATI) asigură, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice, condiţiile necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, îngrijirii perioperatorii şi a altor proceduri diagnostice/terapeutice, iar pe de altă parte, suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor/leziunilor acute de organ care amenință viața. Această specialitate reprezintă nucleul central al activităţii medicale în orice spital care tratează pacienţi cu suferinţe acute. Și în Spitalul Județean de Urgență Bacău, Secția de ATI deține un rol crucial în siguranța actului medical. Este secția cu cea mai grea, cea mai dificilă și cea mai solicitantă gardă, pentru că aici se monitorizează și tratează pacienții gravi, care au nevoie de o supraveghere permanentă. Despre toate acestea, am stat de vorbă cu dr. Georgel Dahnovici (foto), medic șef de secție. – Domnule doctor, în Spitalul Județean de Urgență Bacău, Secția ATI are trei linii de gardă. Cum sunt ele distribuite și cum funcționează? – Da. Fiind blocuri operatorii diferite, avem activitate și aici, în spitalul mare, dar și la Maternitate, și la Chirurgie infantilă. Deci vorbim de o secție de ATI formată din echipa de ATI din Blocul medico-chirurgical mare, cu 6 medici, apoi de echipa ATI din Maternitate, cu 4 medici, iar a treia este cea din Pediatrie, cu 2 medici. ATI este un departament al spitalului care funcționează în trei pavilioane diferite. Nucleul este însă în blocul spitalului central, unde sunt 10 săli de operație. Aici este activitatea cea mai intensă. Aici, pe ATI-ul mare, sunt 20 de paturi, la Pediatrie 7, iar la Maternitate, 16. Astfel suntem și trei linii de gardă, complete, non-stop, 24 din 24 (ore) și 7 din 7 (zile ale săptămânii) în spitalul central și la Maternitate, iar la Pediatrie avem linie de gardă la domiciliu. – Există un program național de anestezie și terapie intensivă prin care se susține această specialitate medicală, cu bani de la Ministerul Sănătății. Despre ce este vorba? – Da. Noi avem stabilit un buget de 800.000 lei pe tot anul, pe acest Program ATI pentru pacienții critici. Din acest program se cumpără medicamente, dar și dispozitive, foarte costisitoare, pe care spitalul nu le poate susține din bugetul propriu. Sunt însă situații în care pe un caz grav de pe ATI, un pacient septic, care are nevoie de o lună de tratament, poate să ajungă și la o cheltuială de 200 sau 400.000 de lei. E o secție în care se cheltuie mulți bani, dar susținut. Urmare a specificului activității, secțiile ATI din orice spital sunt consumatorul cel mai mare de resurse materiale. – Ca dotare, ne putem compara, fără lipsă de modestie, chiar și cu un centru universitar de oriunde din țară? Știu că pe această secție chiar s-au făcut investiții. – Secția ATI este departamentul din spital unde sunt cei mai gravi bolnavi, cu patologia cea mai complexă, cu stare eminentă de agravare și chiar de deces. Și nu vorbim numai de pacienți care au suferit o intervenție chirurgicală. Aici sunt toți acei pacienți care necesită o monitorizare permanentă, un tratament permanent, o supraveghere medicală permanentă, pentru că starea lor se poate schimba de la o clipă la alta, oricând se pot agrava. Bineînțeles că pentru toate acestea este nevoie și de o tehnologie medicală pe măsură. Am beneficiat în ultimii ani de achiziții de aparate și dispozitive medicale care ne ajută mult în toată această activitate a noastră. Avem analizoare, avem posibilitatea de a face așa-numitul presepsis, ce permite o diagnosticare rapidă și prognosticul sepsisului, care ne ajută în ghidarea terapiei infecției la pacientului septic. Avem ventilatoare noi, moderne, care ne permit să asigurăm o ventilație non-invazivă și să evităm acele riscuri care pot să apară la ventilația mecanică. Avem și un ecograf performant, cu ajutorul căruia putem să administrăm și alte tipuri de anestezii, cum ar fi anesteziile loco-regionale ecoghidate, dar tot cu acest ecograf cateterizăm vasele mari centrale, implantăm camere de chimioterapie și catetere de dializă. Avem și un aparat de dializă acută pentru pacienții cu insuficiență renală cu care putem face dializa direct aici pe secție și evităm astfel alte riscuri privind transportul bolnavului pe altă secție. Am primit de la Ministerul Sănătății și patru aparate care permit administrarea de anestezie cu flux mic, dar avem și aparate de monitorizare a profunzimei anesteziei, a relaxării musculare, module care nu erau în laboratoarele de anestezie vechi. Avem și pompe volumat, și pompe de nutriție, injectomate, avem tot ce este nevoie pe o astfel de secție. Dar pentru o permanentă monitorizare a pacientului, atât pentru stabilitatea lui, cât și pentru tratament, avem nevoie și de o colaborare multidisciplinară cu medicii epidemiologi, interniști, chiurgi, infecționiști, neurochirurgi, dar și de un laborator de analize bun, de o imagistică bună. Or, toate acestea sunt în Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Și da, cred că ne putem compara cu un centru universitar de oriunde din țară. Dar, trebuie să urmărim și progresul tehnologiilor și să achiziționăm mereu aparate de ultimă generație pentru a fi mereu la un nivel la fel de înalt ca în străinătate, fiindcă vorbim de o specialitate care depinde strict de toate aceste dotări. – Cine stabilește terapia, medicația unui bolnav de pe ATI? – În principiu, noi, medicii specialiști de pe această secție. Dacă avem nevoie, apelăm și la consultul unor medici de pe Neurologie, Cardiologie, Nefrologie sau de pe oricare altă secție. Deci rolul medicului ATI nu este numai de a administra anestezia și a monitoriza pacientul în sala de operație, ci și de stabili riscul preoperator al pacientului, de a optimiza condițiile fiziologie pentru a trece prin stresul operator mult mai bine, de a-l monitoriza și post-operator. Medicul de pe specialitatea ATI este, cum s-ar spune, șeful echipei de tratare a unui pacient politraumatizat, a unui pacient critic, a unui pacient care se resuscită, fie din cauza unui stop cardiac sau pentru o cauză neurologică. – Există medicamentele necesare, există și toată aparatura necesară, dar personal suficient este? – Sperăm că se vor mai scoate posturi la concurs. Toate secțiile ATI din țară se confruntă cu această problemă. Da, și la noi ar mai fi nevoie de 2-3 medici pe spitalul central, și măcar de încă un medic pe Maternitate și unul pe Pediatrie. Și asta, mai ales raportat la faptul că activitatea se defășoară în trei puncte diferite de lucru, de aceea suntem la limita funcționalității. O lipsă cronică este însă la numărul de paturi, la numărul de locuri pe Reanimare. S-a mărit și numărul intervențiilor, au apărut și mulți pacienți mai gravi, așa că și nevoile serviciilor de ATI au crescut, iar paturile pe care le avem de multe ori sunt insuficiente. Dacă s-ar mări secția pe spitalul mare cu 5 paturi măcar, ar fi un lucru foarte bun. Dar sunt promisiuni, din partea conducerii, că acest lucru se va realiza cât de curând, dar și că se va mai face un salon de trezire post-operator, cu 6 paturi. – Pe această secție, în ultimii ani, s-au făcut și prelevări de organe. Și Spitalul Județean de Urgență Bacău este inclus în acest program. – Da. În ultimii trei ani s-au făcut șapte astfel de intervenții. Avem personal instruit pentru așa ceva, avem posibilitatea de menținere în viață a pacientului în moarte cerebrală, de a asigura anestezia și condițiile optime pentru prelevarea de organe. Suntem o secție care funcționează în toți parametrii, care face, de fiecare dată, tot ce trebuie pentru pacient. „Medicul de pe specialitatea ATI este șeful echipei de tratare a unui pacient politraumatizat, a unui pacient care se resuscită, a unui pacient critic.”

dr. Georgel Dahnovici, medic șef de secție Medicii care lucrează pe această secție:

dr.Georgel Dahnovici – medic primar (șef secție)

ATI adulți

dr.Cristina Tutunaru – medic primar

dr.Valentin Tutunaru – medic primar

dr.Adina Cobzaru – medic specialist

dr.Oana Mardare – medic specialist

dr.Bianca Purcărin – medic specialist

ATI Pediatrie

dr.Irena Loredana Galinescu – medic primar

dr.Daniela Ceucă – medic specialist

ATI Maternitate

dr.Cornelia Bibire – medic primar

dr.Mircea Bujor – medic primar

dr.Cristina Carp – medic primar

dr.Gabriela Buligan – medic specialist

Contract doar pe gărzi: dr.Ionela Comănescu și dr.Maria Nina Anghel

