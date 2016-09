Andreea Marin, ambasador UNICEF, vine la Asau

Centrul rezidential “Henri Coanda”, apartinând Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bacau, va gazdui, saptamâna aceasta, un eveniment special: inaugurarea Atelierului de Formare „Invat, stiu, pot”, destinat tinerilor vulnerabili din judetul Bacau si realizat de UNICEF România in parteneriat cu Consiliul Judetean (CJ), DGASPC, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca si Wella Professionals.

Inaugurarea „Atelierului de Formare” va avea loc joi, 22 septembrie, in prezenta mai multor invitati: Sorin Brasoveanu, presedintele CJ Bacau, Sorin Birladeanu, director adjunct al DGASPC, Eduard Petrescu, coordonator programe UNICEF in România, reprezentanti ai altor institutii publice, adolescentii inclusi in program, profesionistii care lucreaza cu copiii si adolescentii, membrii echipei UNICEF. „Aceasta initiativa reprezinta un exemplu excelent de implicare sociala si parteneriat public-privat, orientat catre a oferi sanse egale tuturor copiilor din România”, arata Raluca Dinu-Paicu, Media & Advocacy Officer.

Anual, 22 de adolescenti vulnerabili din sistemul public de protectie sociala sau provenind din familii vulnerabile vor beneficia de formare profesionala si mentorat. „Tot joi, 22 septembrie 2016, doamna Andreea Marin, Ambasador National pentru UNICEF in România, va vizita Scoala Gimnaziala Asau, scoala care face parte din proiectul model UNICEF «Servicii comunitare pentru copii»”, mai arata Raluca Dinu-Paicu.