Analize medicale gratuite la Directia de Sanatate Publica

Zeci de persoane au trecut, joi, 10 noiembrie, prin fata medicilor si asistentelor de la compartimentul „Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate” a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bacau, pentru analize gratuite intr-un screening de depistare a diebetului. Actiunea este una traditonala si este organizata in fiecare an, in parteneriat cu DSP, de Lions Club Moldova, in preajma Zilei Mondiale a Diabetului, celebrata in fieare an pe 14 noiembrie.

„Am efectuat determinari pentru glicemii, colesterol si trigliceride – ne-a declarat sefa compartimentlui „Promovarea sanatatii”, medicul Cristina Matanie. Am luat pacientilor si tensiunea arteriala, pentru ca diabetul zaharat, dislipidemiile, si hipertensiunea arteriala sunt factori de risc ai bolilor cardiovasculare (accidentul vascular cerebral si infarctul de miocard)”.

La controlul medical au venit persoane de diferite vârste, iar medicii le-au explicat cum se manifesta diabetul si ce masuri trebuie aplicate pentru preventia sau pentru tratamentul lui. „Mesajul nostru – a precizat Cristina Matanie – este ca chiar daca ne simtim bine, periodic trebuie sa ne controlam tensiunea arteriala, sa facem analize medicale, pentru ca de multe ori sunt boli care evolueaza mult timp fara simtomatologie sau cu o simtomatologie stearsa”.

Diabetul zaharat este o afectiune in crestere in rândul populatiei si este prezent la mult mai multe persoane despre care se stie deja, pentru ca nu toata populatia a facut macar un rând de teste simple. Boala a luat amploare in ultimii ani, unul dintre factori fiind stilul de viata nesanatos.

Lions Club Moldova, care implineste in aceasta luna 25 de ani de la infiintare, este primul club Lions din Bacau. Unul dintre obiectivele sale, in misiunea de a servi comunitatii din care face parte, este lupta impotriva diabetului si a efectelor sale.

Astfel – ne-a spus past-presidentul clubului, Ion Mocanu -, de 24 de ani in Bacau este organizata si Tabara pentru copii insulinodepenenti. „Tabara – a precizat Ioan Mocanu – ne reprezinta la nivel national. Este organizata pentru copii depistati de medicul diabetolog de la Spitalul de pediatrie din Bacau. Sub supraveghere medicala permanenta, timp de zece zile, vara, cu cazare, masa si medicatie, organizam tabara in care educam copiii penru tot restul vietii in legaura cu afectiunea lor”.