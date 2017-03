Problema taierilor ilegale de paduri este un subiect fierbinte in acest moment in Romania iar specialistii din industria lemnului si activisti ai organizatiilor de mediu cred ca exista o cale pentru combaterea acestor infractiuni prin urmarirea camioanelor care transporta lemnul de la locul recoltarii pana la fabricile de prelucrare.

Ideea bazata pe controlul prin GPS nu este noua dar implementarea ei in Romania are caracteristici specifice.

Sa incepem cu sistemele care se folosesc deja. Discutam despre Inspectorul Padurii si Radarul Padurii. Practic, Inspectorul Padurii este reprezentarea grafica a datelor de localizare geo furnizate de Sistemul de Urmarire a Lemnului (cunoscut sub numele de Radarul Padurilor). Una dintre cele mai folosite functii este afisarea Avizelor (documente speciale care trebuie sa insoteasca transporturile de lemn) pe www.inspectorulpadurii.ro.

Iata care este procedeul obligatoriu de urmat pentru fiecare transport de lemn efectuat in Romania: inainte ca masina incarcata cu lemn sa poata pleca, vanzatorul trebuie sa inregistreze incarcatura in aplicatia de Urmarire a Lemnului prin intermediul unui telefon mobil sau tableta. Aceasta inregistrare include datele de baza cum ar fi numarul de inmatriculare al camionului, numarul Avizului, volumul incarcaturii si numarul APV (in cazul in care transportul se face direct din padure) iar aceste date se transmit la un server central denumit SUMAL.

Din pacate acest gen de sistem public (SUMAL, Inspectorul Padurii, Radarul Padurii) are dezavantaje serioase. De exemplu, un utilizator nu are cum sa verifice daca acele coordonate in sistemul SUMAL sunt exacte. Se intampla acest lucru pentru ca se inregistreaza doar coordonatele dispozitivului mobil. Asta nu inseamna ca si camionul se afla in acelasi loc cu telefonul sau tableta pe care s-a efectuat inregistrarea. Este posibil ca dispozitivul sa se afle intr-o alta locatie- furnizand astfel coordonate GPS false despre locul de incarcare a camionului care de fapt poate incarca din alta locatie. Din moment ce avizul nu indica cu exactitate care este locul de plecare (in cazul livrarilor direct din padure mentioneaza numai unitatea administrativa- Ocolul Silvic) pentru autoritati este imposibil sa verifica daca dispozitivul mobil s-a aflat cu adevarat la locul de incarcare sau doar intr-o relativa apropiere- sau chiar mult mai departe. Chiar mai mult decat atat, site-ul Inspectorul Padurii in acest moment inregistreaza erori. Din cauza unei defectiuni de sistem, cele mai multe Avize afisate sunt inregistrate cu devieri de cativa kilometri. Motivul erorii nu este cunoscut. Recent, www.inspectorulpadurii.ro a adaugat o nota prin care spune ca acest sistem trebuie considerat ca fiind in faza de testare.

Conform noii legi ( Hotararea de Guvern nr. 1004 care initial trebuia sa intre in vigoare in luna aprilie dar se pare ca va fi amanata pentru octombrie 2017) soferul camionului va fi obligat sa aiba asupra sa dispozitivul mobil pe durata cursei. Presupunem ca acest lucru va ajuta la inregistrarea intregului traseu prin intermediul GPS-ului. Dar, pe langa ingrijorarile privind acuratetea senzorului GPS de pe acel dispozitiv mobil, sistemul este vulnerabil pentru ca nimeni nu poate stii daca acel dispozitiv mobil se afla cu adevarat la bordul camionului. Ar fi posibil de exemplu ca dispozitivul sa fie dus intr-un autoturism care merge cu viteza redusa timp in care camionul poate devia de la traseu pentru a livra lemn taiat ilegal unui procesator. La fel cum o incarcatura falsa poate fi inregistrata de la un depozit – in timp ce camionul incarca de fapt lemn taiat ilegal in padure, undeva intre depozit si procesator. Intre timp dispozitivul mobil poate fi transportat cu o masina de la depozit pana la locul de incarcare real si acolo se preda soferului de camion. Cand camionul ajunge la fabrica va parea ca bustenii (taiati ilegal de fapt) vin direct din depozit.

Exista un sistem alternativ denumit TIMFLOW care deocamdata functioneaza in faza de testare dar care isi arata deja avantaje remarcabile. In primul rand, in sistemul TIMFLOW, dispozitivul GPS de urmarire este integrat in sistemul electronic al camionului si nu este detasabil. Si cum este un dispozitiv de urmarire dedicat, calitatea coordonatelor este mult mai mare decat in cazul unui telefon mobil sau al unei tablete. Sistemul mai are de asemenea, fata de celelalte prezentate anterior, avantajul transparentei. Cei interesati vor putea sa verifice transporturile pe site-ul www.timflow.com unde toate informatiile vor fi disponibile publicului in 24 de ore dupa ce transportul este incheiat (este necesar acest interval de timp pentru a respecta dreptul soferului la intimitate). Vor fi disponibile inclusiv fotografii de la locul de incarcare si ale camionului. Cum functioneaza acest sistem in conditii reale de lucru se va vedea in curand. Deocamdata mai mult de 350 de camioane sunt deja echipate cu dispozitivul GPS TIMFLOW iar la finalul primului trimestru din 2017 vor fi peste 400.

Sistemul TIMFLOW a fost prezentat in presa ca fiind dezvoltat de catre compania Holzindustrie Schweighofer si functioneaza in reteaua unuia dintre cei mai mari operatori de telefonie mobila din Romania. In decembrie 2016 HS a inceput sa echipeze toate camioanele care livreaza busteni la fabricile si depozitele sale cu aceste dispozitive GPS. Acest lucru a produs schimbari in procedura de livrare: furnizorii si companiile de transport trebuie sa prezinte ruta pe care a venit camionul pe langa toate documentele cerute de lege si de standardele companiei. Traseul inregistrat de GPS este verificat cu rigurozitate. Astfel compania se asigura ca transportul provine intradevar din locatia specificata de documente si ca transportatorul nu a deviat de la traseu si nu a abuzat de documentele emise pe numele HS pentru a livra lemn ilegal altor procesatori. Procedura nu este una complicata dar va garanta legalitatea provenientei bustenilor.

La locul de incarcare soferul camionului face fotografii incarcaturii, introduce Avizul si numarul de inmatriculare al autovehiculului si apasa butonul START. Din acel moment transportul este marcat drept „initiat”. Pe timpul transportului, dispozitivul de urmarire prin GPS care este integrat in circuitele electronice ale camionului, inregistreaza pozitia la intevale de 30 de secunde si trimite datele unui cloud-server. Cand camionul ajunge la fabrica este marcat drept „sosit” de catre angajatii HS. In mod automat, toate datele inregistrate de dispozitivul din camion sunt afisate pe o tableta aflata in posesia sefului de receptie de la poarta fabricii Holzindustrie Schweighofer. Acesta verifica datele iar daca observa nereguli, ca de exemplu o deviere inexplicabila de la traseu sau diferente intre fotografiile realizate in padure si aspectul incarcaturii de la poarta, camionul nu va fi acceptat la descarcare.

Apoi, dupa o perioada de asteptare de 24 de ore, dupa cum am mai mentionat anterior, datele incarcaturii vor fi afisate pe www.timflow.com unde publicul va avea acces la orice transport, la documentele si fotografiile incarcaturilor si va putea raporta catre HS orice lucru suspect. Compania va investiga imediat cele sesizate si va raspunde reclamantului daca suspiciunile lui se confirma, daca s-a facut sesizare catre autoritati sau daca nu exista dovezi de incalcare a regulilor si legislatiei.

Si ROMSILVA a anuntat propriul sistem de control al provenientei lemnului. In 2015 au cumparat cu 1 milion de dolari un sistem de monitorizare produs de Totalsoft si Softwin. Se presupune ca acest sistem va permite accesul la o baza de date comuna a tuturor celor care activeaza in domeniul forestier si in acelasi timp va preveni taierile ilegale. Insa nu am gasit nici o informatie despre cum functioneaza mai exact acest sistem si cand va deveni functional.

Vedem cu satisfactie ca Romania face pasi prin noi metode in lupta impotriva exploatarilor ilegale de padure. Din pacate nu toate functioneaza in practica. Toate intarzierile de ordin birocratic incetinesc procesele de implementare a noilor reglementari la nivel legislativ. Totusi trebuie observat faptul ca reprezentantii mediului de afaceri din acest sector inteleg ca este necesara exploatarea rationala a padurii iar eradicarea fenomenului de taieri ilegale este una dintre principalele lor prioritati.