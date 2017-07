Analiză bursa cerealelor AgroGo: Prețuri mai mari la recoltare pentru grâu

În plină campanie de recoltare a grâului, veștile legate de prețul acestuia sunt destul de bune. Astfel, în ultimele zile, prețul grâului la principalele burse din lume a crescut semnificativ.

Cea mai spectaculoasă creștere a avut loc la bursa CME Chicago (cea mai mare bursă de cereale din lume). Aici, prețul grâului a atins nivelul de 800 lei/tonă, o valoare maximă pentru ultimii 2 ani. Prețurile grâului la bursa europeană MATIF Paris s-au lăsat și ele duse de val, crescând la valoarea de 827 lei/tonă, cea mai mare cotație pentru grâu din ultimul an.

Vedeți mai jos un grafic cu evoluția prețului la grâu de la bursa din Chicago comparat cu evoluția celui de la MATIF Paris:

Merită menționat și faptul că prețurile contractelor futures cu livrare la termene mai îndepărtate (Septembrie, Decembrie) sunt de asemenea în creștere.

Dacă comparăm însă evoluția din ultimii 3 ani pentru această perioadă, vedem că până în acest moment, sezonul 2017 seamănă cu cel din 2015, când, în aceeași perioadă a anului am avut un asemenea val de creștere a prețului la burse, însă în perioada August, Septembrie, prețurile au scăzut în 2015. Vor merge prețurile din acest an după tiparul evoluției din 2015? Greu de spus.

Anul acesta vedem prețuri în creștere și în piața fizică, cu contracte de import grâu în Africa cu prețuri mai mari, ușor peste valoarea cotațiilor bursiere.

Care este situația actuală în România? Prețurile oferite de unii traderi în portul Constanța se aflau săptămâna aceasta în jurul valorii de 725 lei/tonă. Avem, deci, prețuri mai bune decât în 2016, pentru aceeași perioadă din an.

Dacă cotațiile mari de la burse vor persista sau vor continua să crească, acest lucru se va simți tot mai mult și în piața fizică. Urmează să avem în curând noi estimări legate de producția mondială din acest an, estimări ce vor influența trendul cotațiilor bursiere.

Despre AgroGo

AgroGo este platforma online de informare si tranzactionare a cerealelor, fiind prima platforma din Romania pe care se pot tranzactiona cereale la disponibil sau la termen. AgroGo ofera o alternativa simplificata a burselor de marfuri si sprijina astfel fermierii romani, prin incurajarea concurentei cumparatorilor in piata.

AgroGo a fost creat cu scopul de a reduce riscurile si a creste profitul fermierilor, procesatorilor si chiar al traderilor. Platforma ofera informatiile necesare pentru luarea deciziilor in vanzarea si cumpararea de cereale (preturi la zi, analize, grafice, stiri etc.), si permite tranzactionarea intr-un mod organizat a produselor agricole.

Preturile cerealelor sunt obtinute de la principalele burse internationale (MATIF – Paris, CBOT/CME – Chicago s.a.) si sunt completate de datele obtinute de la Ministerul Agriculturii, portul Constanta, precum si de la traderii parteneri, platforma AgroGo prezentand cele mai multe surse de preturi din tara actualizate periodic.