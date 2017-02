Contrasens Analfabetismul funcțional de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Există analfabetism și exista analfabetism funcțional. Primul se referă la faptul ca o persoană nu recunoaște semnele grafice. Nu știe sa scrie sau să citească. A doua noțiune, însă se referă la incapacitatea unei persoane care, deși scrie și citește, nu înțelege textul respectiv. NU reușește să-l interpreteze, nu-i poate introduce într-un context. Conform statisticilor, circa 15% dintre români ar fi analfabeți funcționali. Deși problema este internațională, procentul României este mult peste media internațională. Scăderea calității învățământului, însoțită de alți factori (părinții plecați peste hotare, scăderea nivelului de trai, abandonul școlar, etc.) au făcut să avem o problemă majoră care ne afectează viitorul. În cazul în care aveți dubii, putem observa cu ușurință că nu țările cu populație cu IQ mic au dus-o bine în istorie, ci s-au dezvoltat țările care și-au educat cetățenii. Acum ceva timp circula un clip pe rețelele sociale cu un bătrân explorator care-și povestea aventurile prin insulele Pacificului. A pomenit, la un moment-dat, de o comunitate în care nu exista noțiunea de „păcat” și în care tinerii puteau, de exemplu, să facă dragoste fără să se rușineze că ar putea fi văzuți de alte persoane. „Așa ceva nu e posibil, e o minciună” – a exclamat un comentator de vârsta liceului, pe Facebook. L-am întrebat dacă a citit vreo carte despre explorarea altor culturi. L-am întrebat de „Expediția Kon-Tiki”, de „Inima Junglei” sau „Expediția Simbad”. Sunt cărți pe care le citisem până la vârsta lui și care explorau diferite culturi – de la cea polineziană, la cea a triburilor din Amazonia ori cea arabă. Mi-a răspuns că nu le citise dar că nu-și imagina ca oamenii pot fi așa de diferiți chiar dacă locuiesc pe insule izolate sau în păduri tropicale. Analfabetismului funcțional i se adaugă alte elemente cum ar refuzul de a accepta că ar putea exista alte culturi, alte obiceiuri sau chiar alte opinii. Faptul că o persoană nu a aflat că există dromader, nu înseamnă că dromaderul nu există. Slaba educație, lipsa unei culturi a dialogului, faptul că românii nu au învățat înca cum sa învețe ne fac vulnerabili provocărilor viitoare. Preferăm să ne contrazicem pe tema sexului îngerilor decât să deschidem ochii și să construim o țară. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Dorin Rotariu, transferat în Belgia de un băcăuan! Articolul următor Războiul apei la Onești continuă

