ANAF isi obliga salariatii sa solicite bon fiscal la cumparaturi

obligatia se ia sub semnatura de la fiecare angajat

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) isi obliga proprii angajati sa semneze ca se angajeaza sa ceara bon fiscal de fiecare data când cumpara ceva.

Conducerea ANAF a trimis in toate unitatile din propria structura o circulara prin care reaminteste salariatilor „obligatia legala si datoria profesionala si morala de a solicita bon fiscal la orice achizitie (in conformitate cu prevederile art.1, alin. 8 din OUG 28/1999)”.

Cel putin in Bacau, angajatii ANAF evita sa comenteze noul exercitiu la care sunt supusi, dar, neoficial, si surse din sindicat si unii salariati recunosc ca supravegherea modului in care se emit bonuri fiscale este o datorie profesionala.

Conform noii circulare interne, cazurile comerciantilor care refuza emiterea bonului fiscal, identificate si semnalate chiar de angajatii ANAF aflati la cumparaturi, trebuie analizate si investigate cu prioritate.

Obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare este prevazuta si de Codul de conduita a functionarilor publici (Legea nr. 7/2004) si de Regulamentul de Ordine Interioara al ANAF, dar circulara precizeaza ca prin determinarea emiterii bonului fiscal pentru toate produsele achizitionate, fiecare angajat al ANAF contribuie la cresterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale si virarea la bugetul de stat a fondurilor necesare dezvoltarii societatii, prin urmare si la imbunatatirea prestigiului Agentiei si individual al sau, in calitate de angajat.

„Evitarea solicitarii bonului fiscal, in cazul in care comerciantul refuza sa il emita – se spune in document -, reprezinta o incalcare a unei obligatiuni legale si cauzeaza prejudicii evidente intereselor legale ale ANAF, ii stirbeste prestigiul si contravine misiunii institutionale asumte de a colecta impozite si taxe”.

Pentru asigurarea intelegerii si asumarii acestei obligatii legale, conducerea ANAF a cerut intocmirea de tabele nominale cu titlul

„Mi s-a comunicat continutul Circularei nr. 989/014.10.2016 si voi solicita bon fiscal pentru toate bunurile si serviciile achizitionate, conform prevederilor art. 1 alin. 8 din OUG nr. 29/1999”.

Tabelele, completate olograf de toti angajatii, cu numele si semnatura, vor fi verificate si arhivate de conducerea fiecarei structuri din organizarea ANAF, iar Directia Regionala Iasi, in cazul structurilor din judetul Bacau, va elabora un raport scris privind modul de diseminare a Circularei in structurile subordonate si numarul de angajati care au semnat tabelele nominale pâna pe 17 octombrie, ora 12,00.