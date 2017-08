Miercuri, 23 august a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Bacău au aplicat sancţiuni contravenţionale de 40.000 lei în urma unei ample acţiuni de verificare a operatorilor economici din domeniul service-uri/ dezmembrări auto, comercializare deşeuri feroase şi neferoase de pe raza judeţului Bacău. Una din priorităţile poliţiştilor este supravegherea legalităţii actelor de prestări servicii ale operatorilor economici mai sus menţionaţi şi totodată protecţia cetăţenilor împotriva celor care nu respectă normele legale privind repararea autovehiculelor avariate din accidente, reprezentarea reală în contabilitate a sumelor pretinse şi încasate, etc. În vederea asigurării climatului de legalitate a activităţilor de comercializare a deşeurilor feroase şi neferoase dar şi serviciile auto, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sprijiniţi de poliţişti de ordine publică, investigaţii criminale precum şi specialişti din cadrul RAR, ITM şi Garda de Mediu au desfăşurat o acţiune de verificare a operatorilor economici de pe raza judeţului Bacău.

În cadrul acţiunii au fost verificaţi 14 operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul vizat, ocazie cu care au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale în valoare de 40.000 lei. De asemenea, poliţiştii au descoperit cantitatea de 1.118 kg deşeuri feroase şi neferoase pentru care nu au fost prezentate documente legale de provenienţă, fiind confiscată contravaloarea acestora. Astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare.

