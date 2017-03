Sport Amintirile o chinuiesc CSM Lugoj- Știința Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A doua deplasare la rând pentru voleibalistele Științei în play-off-ul Diviziei A1. Și, în ciuda faptului că adversara de azi, CSM Lugoj, este inferioară celei din runda precedentă (CSM Târgoviște), băcăuancele nu au prea multe motive să zâmbească. Înainte de toate, îngrijorătoare este forma sportivă a echipei antrenate de Florin Grapă, care, după ce a fost învinsă cu 3-1 la Târgoviște, se află tot mai departe de podium. În plus, studentele întâlnesc azi o echipă în fața căreia au pierdut în urmă cu două săptămâni, în sezonul regulat. Așadar, aminitirile chinuiesc echipa băcăuană. „Corect, numai că noi nu trăim din amintiri”, a parat Florin Grapă, care a ținut să precizeze că Știința se deplasează în Banat pentru o victorie de trei puncte: „Mergem la Lugoj pentru a câștiga jocul la un scor de trei puncte. Nu pacurgem o perioadă grozavă, este adevărat, însă încercăm să salvăm ce se mai poate salva”. După jocul de la Lugoj, Știința se pregătește pentru derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, în Sala Sporturilor, de la ora 17.00. Un adevărat duel pentru locul 4, chiar dacă antrenorul băcăuancelor, Florin Grapă, nu este de acord: „Eu văd meciul cu Dinamo ca pe unul care trebuie să ne apropie de locul 3, nu să ne asigure locul 4”. Așa să fie! 0 SHARES Share Tweet

