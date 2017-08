Amintiri de care fugim

E cazul să râcâim sub stratul de moloz sub care am îngropat amintirile din timpul comunismului şi să pieptănăm puţin din literatura de rezistenţă care ne este băgată pe gât. Pentru că nu face decât să construiască o realitate paralelă la fel de falsă ca şi cea pe care o construia propaganda comunistă; românii nu doar că nu au luptat contra comunismului dar au ştiut să profite la maximum atât de părţile sale pozitive cât şi de cele negative.

Dacă despre sistemul medical sau cel educaţional ne amintim cu nostalgie şi ne-a rămas întipărit ca un etalon la care ne raportăm mereu comparând ceea ce avem astăzi, despre latura represivă a regimului şi despre modul în care românii au profitat de aceasta nu prea ne place să ne amintim.

O ţinem danga-langa cu Securitatea care făcea poliţie politică (şi o făcea, asta este adevărul) dar nu spunem nimic despre cei care alimentau Securitatea cu delaţiuni, informări, şopârle. Şi nu e vorba despre cei forţaţi prin diferite metode să-şi „toarne” cunoscuţii, ci de cei, foarte mulţi, care o făceau benevol dar nu dezinteresat.

Pentru că da, o mare parte a cetăţenilor Republicii Socialiste România au turnat fapte reale sau inventate. Şi-au reclamat vecinii, rudele, prietenii pentru a trage un folos din asta. Dacă îl deranja cu ceva vecinul, dacă un amic reuşise să cumpere ceva ce jinduia şi el, dacă îi vâna funcţia unui cunoscut, cetăţeanul punea mâna pe stilou şi scria o anonimă către Securitatea Statului. Şi nu se lasa din scris până nu se întâmpla ceva. Căci fiecare scrisoare era îndosariată şi dată în lucru. Pentru fiecare reclamaţie se făcea anchetă.

După 1989, s-a uitat de toate acestea. Nu s-a vorbit în public decât despre turnătorii cu contract semnat. Despre miile de români care vânau capra vecinului nu s-a vorbit. Dar ei există şi transmit un mesaj important despre psihologia noastră, ca popor. Degeaba ne batem azi cu cărămidă anticomunismului în piept. Turnătorii ştiu cel mai bine ce a fost şi cum au trimis Securitatea peste oameni nevinovaţi.