Cultura Amintiri cu Dany Madlen Zărnescu de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La sfârşitul săptămânii trecute, la Galeria Nouă a Uniunii Artiştilor Plastici, din strada Nicolae Bălcescu, s-au întâlnit, într-un cadru restrâns şi intim, prietenii, cunoscuţii, iubitorii artei uneia dintre cele mai îndrăgite artiste plastice, cea care a fost Dany Madlen Zărnescu, plecată dintre noi în octombrie 2014. Pe simeze, publicul prezent la vernisaj a avut ocazia să admire unele dintre lucrările artistei mai puţin cunoscute, sculpturi ale artistului Gheorghe Zărnescu, aduse în expoziţie din dragoste, din iubire, ca o prelungire a legăturii lor veşnice, născută aici, pe pământ, din negrul humei şi vibraţia lemnului, continuată în nemurirea artei celor doi artişti, cât şi lucrări dedicate celei dispărute, semnate de cunoscuţi artişti băcăuani, portrete, fotografii. Cele mai frumoase şi emoţionante amintiri cu Dany Madlen, adevărate călătorii ideatice prin universul creaţiei, suprapuse peste arta şi crezul omului-artist au aparţinut criticului de artă Iulian Bucur. De data aceasta n-a fost suveran numai negrul, cel care din întuneric naşte viaţă şi echilibru, n-a mai fost atmosfra solemnă de la precedentele „amintiri cu danymadlen”, de la Galeriile Alfa sau Frunzetti, prezenta expoziţie se adresează deopotrivăă ochiului şi sufletului privitorului, venit la Galeria Nouă pentru o întâlnire cu cea care nu mai e, dar va fi mereu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.