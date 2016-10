Amfiteatrele s-au animat din nou. Porti universitare deschise spre noi experiente

Emotii, revederi, „Gaudeamus”, discursuri, invitati. A inceput un nou an universitar la cele doua institutii de invatamânt superior din Bacau. Festivitatile de deschidere au avut loc la ora 10.00, in prezenta autoritatilor locale, reprezentantilor mediului de afaceri, partenerilor de proiecte.

Cu 37 de programe pe studii de licenta, alte 36 pe studii de master si doua de doctorat, cu programul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, in doua cicluri de formare profesionala continua, cu cinci facultati – Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Stiinte, Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii, cu o ocupare de peste 130 la suta a locurilor bugetate in concursul de admitere din acest an, cu circa 1.800 de studenti in anul I si peste 5.150 de studenti in total, Universitatea de Stat „Vasile Alecsandri” din Bacau si-a deschis, ieri, 3 octombrie, din nou portile.

Festivitatea de deschidere, care a inceput la ora 10.00, a avut invitati speciali – primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, prof. Carmen Cioltan, sef serviciu comunicare in Institutia Prefectului, Doru Simovici, presedintele Camerei de Comert si Industrie, reprezentanti din mediul de afaceri, directori de banci, parteneri de proiecte. Timp de o ora, cât a durat deschiderea oficiala a unui nou an universitar, au fost de toate – discursuri, promisiuni, aplauze, amintiri, emotii. Si pentru ca a fost o zi de sarbatoare, in final s-au acordat si 35 de premii de excelenta, cu ajutorul sponsorilor si partenerilor, pentru cei mai buni studenti ai universitatii, dar si sase premii pentru cei care au contribuit la dezvoltarea imaginii institutiei. (Roxana Neagu)

„Le urez studentilor, in al 56-lea inceput de an universitar, succese profesionale si sa-si gaseasca drumul in viata. Incepem anul universitar 2016 – 2017 cu obtinerea calificativului de «incredere» din partea ARACIS – Agentia Româna de Asigurare a Calitatii Invatamântului Superior, cu investitii majore in asigurarea conditiilor cât mai bune in caminele studentesti si la cantina, cu proiecte noi si programe cerute de piata muncii, cu burse Erasmus in peste 100 de universitati partenere.”

prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovsky, rectorul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau

„Deschiderea unui nou an universitar este unul dintre momentele importante pentru municipiul Bacau. Cred ca Universitatea «Vasile Alecsandri» este unul dintre polii cei mai importanti in dezvoltarea municipiului Bacau, prin intermediul tehnologiei si know-how-lui pe care il are prin corpul didactic si prin dumneavoastra, studentii. Cred intr-un parteneriat comun. Consider ca investitiile pe care trebuie sa le facem, si noi, ca autoritate locala, dar si mediul de afaceri, sa fie in educatie. Apoi, mai cred cu Universitatea trebuie sa fie permanent si un principal partener de dialog in deciziile pe care le luam in Consiliul Local si mi-as dori ca la fiecare sedinta publica sa avem prezenti si reprezentanti ai acestei institutii de invatamânt superior din Bacau. Vreau ca Universitatea sa devina un partener si in luarea de decizii privind dezvoltarea municipiului Bacau, pentru ca aici vorbim de proiecte, de cercetare, de pregatirea fortei de munca. Studentilor boboci le spun ca vor incepe cea mai frumoasa perioada din viata lor, pe care nu o vor uita niciodata. Studentilor din an terminal le spun bun venit in viata reala pentru ca abia acum incepe greul. Cu multa sinceritate, va urez tuturor mult succes si un an nou bun!”

Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau

Studentii Universitatii „Vasile Alecsandri” au la dispozitie:

– 2 campusuri universitare;

– Biblioteca universitatii;

– 900 de locuri de cazare in patru camine;

– Restaurantul universitatii;

– Baza sportiva;

– Radio studentesc UNSR Bacau.

www.ub.ro Alte beneficii:

– Burse Erasmus: 100 de universitati partenere prin programul Erasmus din 20 de tari;

– Burse de merit;

– Burse de studii;

– Burse sociale;

– Burse din venituri proprii.

Universitatea George Bacovia

Putin inainte de ora 10.00, in fata sediului Universitatii „George Bacovia” si-au facut apartitia incet, incet, studentii institutiei de invatamânt superior. Mai toti s-au oprit la o cafea la dozator schimbând primele impresii din prima zi de facultate. La etajele superioare ale cladirii, profesorii isi asteaptau invitatii la festivitatea de deschidere a noului an universitar. „Aula Moldova” si-a deschis larg usile, studentii au luat loc in banci, invitatii s-au asezat in primele rânduri, iar la câteva minute dupa ora 10.00 festivitatea a inceput cu audierea imnului studentesc “Gaudeamus”. Cuvântul de deschidere a apartinut rectorului universitatii, prof. univ. dr. Neculai Lupu. Intre invitati s-au aflat Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau, viceprimarul Bacaului Dragos Stefan, din partea Universitatii „Vasile Alecsandri” prof. univ. dr. Elena Nechita, prorector cu relatii nationale si internationale, reprezentanti ai mediului de afaceri si partenerii de proiecte ce sunt derulate in institutia de invatamânt superior. (Florin Stefanescu)

„Deschidem noul an universitar in ciuda unor previziuni sumbre din partea celor care nu au avut incredere in noi sau din partea unor rau-voitori. Cu toate acestea, Universitatea «George Bacovia» isi continua traseul. Avem studenti la cele doua specializari, Drept si Economie, si suntem hotarâti sa continuam dezvoltarea si a altor domenii, si a altor programe educationale, in asa fel incât sa ne revenim si sa demonstram comunitatii bacauane si noua insine ca se poate.”

prof. univ. dr. Neculai Lupu, rectorul Universitatii „George Bacovia”

Pentru anul de studii 2016-2017, la Universitatea „George Bacovia” s-au inscris 186 de studenti la toate specializarile cu mentiunea ca la programul de studii Drept s-au ocupat toate locurile. Pe lânga Drept, la universitatea bacauana se mai studiaza la programele de licenta profilul economic Finante-banci, Management si Economia turismului si serviciilor. Alaturi de acestea, sunt si programele de master – Management financiar contabil, Diagnostic financiar si auditul firmei, Management – marketing, Managementul institutiilor din administratia publica, Managementul afacerilor si Marketing in afaceri.

Municipalitatea bacauana a fost reprezentata la acest eveniment de viceprimarul Dragos Stefan, fost student si absolvent al Universitatii „George Bacovia”, care s-a adresat studentilor prezenti la deschiderea anului universitar, povestind de anii frumosi din studentie si despre profesorii care l-au indrumat. Dragos Stefan le-a multumit profesorilor de la „Bacovia” pentru generatiile de studenti bine pregatiti si pentru faptul ca au reusit sa tina universitatea in viata. „Ma bucur sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra si recunosc ca ma incearca o emotie constructiva deoarece va vorbesc si in calitate de reprezentant la primariei, dar si in calitate de absolvent al acestei universitati. Universitatea «Bacovia» astazi reprezinta un brand in România, iar voi, cei care studiati aici, sa fiti mândri de profesia pe care v-ati ales-o, sa fiti increzatori si sa aveti curaj. Nu neglijati pregatirea academica pentru ca «Educatia este singura arma care poate schimba lumea», asa cum obisnuia sa spuna Nelson Mandela. Primaria Bacau va fi un partener deschis pentru universitate pentru ca aici se studiaza si administratie publica.”

Dragos Stefan, viceprimarul municipiului Bacau

Dotarea Universitatii „George Bacovia”

– sase amfiteatre, in unul dintre acestea functioneaza si Clubul studentilor

– 15 sali de curs, in care exista si un simulator de sala de judecata, sala de lectura, centru de consiliere, laborator de criminalistica

– laborator de management

– laborator de comert, turism, servicii

– laborator de contabilitate si informatica de gestiune

– laborator Finante si Banci

– biblioteca