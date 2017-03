Contrasens America statului profund de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La două luni de la investitura oficială a noului președinte american, în SUA se duce un război subteran între instituții. Problema i-a făcut pe unii editorialiști să aducă în discuție „statul profund” (deep state). Statul profund se bănuiește că ar exista în țări din Orient, cum ar fi Turcia sau Egipt, ca formă de asociere între serviciile secrete, Armată, oameni de afaceri și politicieni cu scopul de a controla Statul. „Statul profund” american ar fi format din serviciile secrete și oameni din administrația publică și s-ar afla în conflict cu administrația Trump, pe care o combate în fiecare zi. New York Times scrie că valul de scurgeri de informații dinspre serviciile secrete spre presă tinde să atingă un nivel îngrijorător și să se transforme într-un conflict între președinte și propria sa birocrație. Scurgeri de informații au existat de când lumea, scrie presa americană, dar acum parcă mai multe ca niciodată. Este interesant, însă, cum scurgerile despre care se spune ca provin de la serviciile secrete beneficiază de credibilitate maximă, în vreme ce informațiile devoalate de WikiLeaks, de exemplu, sunt bruiate de mediile de informare pe motiv că ar fi opera unor hackeri ruși. Revenind la problema valului de scurgeri de informații, opiniile sunt împărțite. Unii editorialiști consideră că „statul profund” își exercită influența pentru a se împotrivi unui președinte ales democratic. Ar fi, deci, un lucru rău, deoarece niște persoane numite în funcții, deci nealese, se împotrivesc deciziilor unor persoane care și-au primit mandatul în urma votului. Parcă ne sună cunoscut… Alți jurnaliști, însă, sunt de părere că asistăm, de fapt, la un proces pozitiv pentru că valul de scurgeri de informații precum și contramăsurile prezidențiale vor scoate la lumină adevăruri deranjante pentru fiecare dintre părți, ceea ce ar fi, de fapt, un lucru bun. Cert este că jocurile sunt departe de a se fi terminat în SUA iar administrația Trump este sabotată temeinic din partea complexului militaro-industrial care-și pusese mari speranțe și mulți bani în victoria lui Hillary Clinton. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.