Joi, 14 septembrie a.c., poliţişti rutieri şi de ordine publică au acţionat pe DJ 118, unde au aplicat 30 de sancţiuni contravenţionale, cu o valoare de 20.590 de lei. Poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Rutier au acţionat joi, 14 septembrie a.c., pe DJ 118, Ardeoani-Sănduleni, pe linia descoperirii şi combaterii nerespectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice. Cu ocazia desfăşurării acţiunii poliţiştii au aplicat 30 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 20.590 lei, 28 dintre acestea fiind aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză pe sectorul de drum pe care s-a acţionat. Totodată, au fost reţinute 4 permise de conducere pentru depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise.

