În doar un singur an, comisarii Protecţiei Consumatorilor Bacău au efectuat aproape 2.700 de controale la agenţi economici din întreg judeţul, mai mult de jumătate dintre cei verificaţi fiind găsiţi cu diverse neregului. Prin urmare, a fost necesară aplicarea a peste 650 de amenzi, totalizând circa 1,74 de milioane de lei (aprox. 400.000 de euro) şi peste 700 de avertismente. Cele mai multe nereguli depistate de comisarii băcăuani – 737 – au fost din domeniul serviciilor nealimentare, urmat de cel al produselor şi serviciilor alimentare – 425. Însă, nereguli au fost constatate şi în sectorul serviciilor financiare (bănci, firme de asigurare etc) – 20 şi alte segmente. ,,Pe parcursul anului 2016, au fost emise două decizii de închidere definitivă a două unităţi pe raza judeţului Bacău – o agenţie de turism şi o unitate de alimentaţie publică – pentru abateri repetate privind interesele economice ale consumatorilor, respectiv afectarea gravă a sănătăţii consumatorilor”, a declarat Alin Năstasă (foto), comisarul şef adjunct al Protecţiei Consumatorilor Bacău. Practic, anul trecut, aproape niciunul dintre domeniile în care activau firmele verificate de Protecţia Consumatorilor nu a a scăpat, fiind trecute prin ciur societăţile comerciale din panificaţie ori comerţ cu peşte, lapte, ape minerale, carne şi produse din carne, băuturi spirtoase, alimente ecologice, legume-fructe de import sucuri, chiar şi suplimente alimentare ori produse specifice sărbătorilor de iarnă şi pascale etc. În hora controalelor au instat şi marile magazine de tip hypermarket sau supermarket, alături de unităţile de alimentaţie colectivă gen restaurante, cantine etc. În plus, au fost călcate de comisarii băcăuani şi firmele din largul domeniu al produselor nealimentare, de la produse second-hand, textile, jucării, maşini de spălat, cosmetice sau autobronzante, până la anevelope uzate, lichid antigel, carburanţi auto, bijuterii, materiale de construcţii sau rechizite şi uniforme şcolare etc. Instituția de control a mai asigurat circa 2.400 de acțiuni de consiliere oferite consumatorilor și operatorilor economici deopotrivă, atât în domeniul garanției produselor alimentare și nealimentare, cât și în privința respectării clauzelor contractuale, în prestări servicii sau în sectorul financiar-bancar etc. „În conformitate cu atribuțiile ce-i revin, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău acordă gratuit consiliere și consultanță de specialitate operatorilor economici, în vederea aplicării corecte a prevederilor legale din domeniul protecției consumatorilor. În acest context, subliniem că etichetarea corectă a produselor din comerț, informarea corectă și completă asupra produselor oferite spre vânzare, precum și respectarea legislației în domeniul serviciilor, incluisv în cel financiar-bancar la încheierea contractelor sunt obiectivele prioritare ale Protecției Consumatorilor”, a încheiat Alin Năstasă. ,,Am desfăşurat peste 100 de controale în grădiniţe de stat cu program de 4 ore şi în şcoli, urmărind modul în care este respectată legislaţia privind acordarea de lactate şi produse de panificaţie elevilor din clasele I-VIII. Totodată, au fost făcute 75 de controale şi la agenţii economici implicaţi în Programul «Lapte – Corn»”

