Actualitate Amenzi pentru şoferii care parchează neregulamentar de Geta Panaite Agenţii de la Poliţia Locală Bacău au ieşit în trafic şi au stat cu ochii pe conducătorii auto care încalcă prevederile Codului rutier ce fac referire la oprirea, staţionarea, accesul interzis şi parcarea neregulamentară în staţiile de autobuz sau pe trotuare. Acţiunea s-a desfăşurat în zonele Nord şi Sud ale oraşului şi au fost verificate 44 de autoturisme care erau lăsate de şoferi în locuri interzise. „Agenţii locali au aplicat 24 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 3.005 lei şi măsuri complementare de penalizare la permisul auto, în cuantum de 28 puncte, pentru abaterile menţionate", spune Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău.

