Dacă nu vreţi să scoateţi bani din buzunar pentru amenzi, atunci nu vă rămâne decât să puneţi mâna pe lopată şi să curăţaţi trotuarul din faţa spaţiului comercial. Poliţiştii locali au ieşit din nou în teren, după ultima ninsoare şi ameninţă cu sancţiuni. „Agenţii locali din cadrul Biroului de Ordine Publică, Biroului de Siguranţă Rutieră şi cei ai Serviciului Disciplina în Construcţii, Inspecţie Comercială şi Protecţie a Mediului acţionează în teren cu privire la respectarea prevederilor HCL 223/2001, art.2, lit. e, care obligă proprietarii de spaţii comerciale să cureţe zăpada din faţa spaţiilor comerciale pentru a asigura circulaţia normală a pietonilor”, a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. În luna ianuarie, poliştii au aplicat 15 avertismente şi 35 de sancţiuni, în valoare de peste 11.000 de lei, comercianţilor care nu au curăţat trotuarele, zonele cu probleme fiind Piaţa Centrală, Bistriţa Lac, centrul oraşului, Mioriţei, Banca Naţională, Energiei şi Parcul Catedralei. Majoritatea agenţilor economici s-au conformat şi au făcut curat în faţa magazinului sau sediului de firmă, aşa că au scăpat de amenzi, care nu sunt tocmai mici. „Sancţiunea contravenţională este cuprinsă între 200 şi 400 lei, pentru persoane fizice, şi între 600 şi 1.200 lei, pentru persoane juridice”, a mai spus Podoleanu. (G.P.) 58 SHARES Share Tweet

