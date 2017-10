Poliţiştii locali continuă acţiunile pe linia prevederilor HCL 84/2008, privind respectarea regimului parcărilor cu plată din municipiul Bacău şi să aplice sancţiuni celor care ocolesc aparatele de autotaxare. La ultima razie au fost verificate parcările cu plată de pe străzile Dumbravei, Popa Şapcă, Nicolae Bălcescu, Gară şi Stadionului, fiind controlate 277 de maşini. Dintre acestea, 162 aveau tichet de parcare, 41 aveau abonamente, iar 31 achitaseră prin SMS. Pe timpul controlului s-au aplicat 29 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 1.100 lei, şi au fost comunicate spre verificare şi sancţionare ulterioară alte 43 de autovehicule. 0 SHARES Share Tweet loading...

