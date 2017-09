Poliţiştii de la Biroul de Ordine Publică, din cadrul Poliţiei Locale Bacău, au efectuat o acţiune în parcările cu plată de pe străzile Dumbravei, Popa Şapcă, Nicolae Bălcescu, Gării şi Stadionul Municipal şi au urmărit dacă cei care şi-au lăsat maşinile acolo au achitat sau nu locul de parcare. În cele două ore, cât a durat razia, au fost controlate 184 de autovehicule şi nu au fost puţine cele parcate „gratis”. „Dintre acestea, 51 aveau tichet de parcare, 26 aveau abonamente de parcare şi 14 achitaseră contravaloarea taxei de parcare prin SMS. Au fost aplicate 10 sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 400 lei, fiind comunicate spre verificare şi sancţionare ulterioară un număr de 86 autovehicule”, a spus Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. În municipiul Bacău sunt 18 parcări cu plată. 2 SHARES Share Tweet

