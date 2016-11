Amenzi de peste 28.000 de lei la legea antifumat

Politistii locali au continuat actiunile pentru depistarea celor care nu respecta legea antifumat si isi aprind tigara si in locuri interzise. De la intrarea in vigoare a noilor prevederi, agentii au organizat 10 actiuni si au aplicat sute de amenzi.

„Au fost controlate un numar de 180 societati comerciale, scopul fiind identificarea locatiilor de alimentatie publica, a unitatilor de învatamânt si a persoanelor, care nu respecta prevederile legii, fiind aplicate un numar de 402 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 28.150 lei”, a declarat Florin Podoleanu, purtator de cuvânt la Politia Locala Bacau.

Printre cei sanctionati cu 100 de lei se numara si o eleva de la un liceu din Bacau, care a fost depistata de politisti in timp ce fuma intr-o cafenea din apropierea unitatii de invatamânt.

Reprezentantii institutiei avertizeaza ca astfel de controale vor fi efectuate si in perioada urmatoare asa ca cei care nu vor sa scoata bani din buzunar pentru plata amenzii ar face bine sa respecte legea.

Sanctiunile pentru fumatul in locuri interzise sunt cuprinse intre 100 si 500 de lei, pentru persoanele fizice, iar in cazul barurilor sau restaurantelor se poate ajunge si la 15.000 de lei sau chiar la inchiderea unitatii, daca sunt constatate abateri in mod repetat.